Hayal Kırıklığı Yarattı: Akıllı Telefon Devi, Tepkilerin Odağında!

Şeffaf ve ışıklı tasarıma sahip akıllı telefonlarıyla tanınan Nothing, temmuz ayında merakla beklenen Phone 3 modelini tanıttı ve kısa süre önce satışa sundu. Lansmanla birlikte dikkatleri üzerine çeken cihaz, tasarımıyla ilgi toplasa da yüksek fiyat etiketi nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı. İşte ayrıntılar!

Nothing Phone 3, Eleştirilerin Odağı Oldu

799 dolarlık başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülen Nothing Phone 3, özellik-fiyat dengesi açısından beklentileri karşılamadığı sebebiyle yoğun eleştiri alıyor. Kullanıcılar, cihazın performansının yetersiz kaldığını ve aynı fiyat aralığındaki rakiplerin çok daha güçlü kameralara sahip olduğunu belirtiyor.

Selefinden 200 dolar daha pahalı olan Phone 3, Apple iPhone 16, Samsung Galaxy S25 ve Google Pixel 9 gibi güçlü rakiplerle aynı fiyata satılıyor. Bu durumda kullanıcılar, bu bütçeyle söz konusu modelleri tercih etmenin daha mantıklı olduğunu dile getiriyor.

Nothing Phone 3 Özellikleri

Özellik Detaylar Ekran 6.67 inç AMOLED, 1260 x 2800 piksel, 120Hz yenileme hızı, Corning Gorilla Glass 7i İşlemci Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (4nm) Çekirdekler 1x Cortex-X4 (3.21 GHz) 3x Cortex-A720 (3.0 GHz) 2x Cortex-A720 (2.8 GHz) 2x Cortex-A520 (2.0 GHz) RAM 12 GB / 16 GB LPDDR5X Depolama 256 GB / 512 GB UFS 4.0 Batarya 5500 mAh, 65W hızlı şarj Arka Kamera 50 MP (f/1.68, OIS) ana 50 MP (f/2.2) ultra geniş açı 50 MP (f/2.68) periskop telefoto Ön Kamera 50 MP (f/2.2) Video Kaydı 4K (ön ve arka kamera) İşletim Sistemi Android 15 tabanlı Nothing OS 3.5 Ağırlık 218 gram Boyutlar 160,6 x 75,59 x 8,99 mm

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Nothing Phone 3 özelliklerini nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.