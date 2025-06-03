Sıra Dışı Tasarımlı Nothing Phone 3'ün Fiyatı Ortaya Çıktı

Sıra dışı tasarıma sahip Nothing Phone (3) modeli ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda tantıım tarihi ortaya çıkan Nothing Phone (3) modelinin bu kez fiyatı sızdırıldı. Bununla birlikte telefonun RAM ve depolama seçenekleri de belli oldu.

Nothing Phone (3) Fiyatı

İddiaya göre Nothing Phone (3) modelinin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 799 dolar (31.291 TL), 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 899 dolar (35.207 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Nothing'in yeni telefonu siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile çıkacak. Telefonun 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olması ve 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. Ekranda LTPO OLED teknolojisinin tercih edilebileceği söyleniyor.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefon 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. 2023 yılında satışa sunulan Phone (2) modelinde 4.700 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. Peki, Nothing Phone (3) ne zaman tanıtılacak?

Nothing Phone (3) Tantıım Tarihi

Nothing, geçtiğimiz haftalarda resmî sosyal medya hesabı üzerinden Phone (3) modelinin ne zaman tanıtılacağını duyurmuştu. Yeni telefon 2025 yılının temmuz ayında tanıtılacak.