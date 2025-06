Sıra Dışı Tasarımlı Nothing Phone 3'ün İşlemcisi Belli Oldu

Uzun süredir merakla beklenen Nothing Phone (3) ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun işlemcisi belli oldu. Görünüşe göre Nothing Phone (3) uygun fiyata yüksek performans sunmaya hazırlanıyor.

Nothing'in resmî sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre Phone 3 gücünü Snadpragon 8s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Everything enhanced.



With the latest Snapdragon 8s Gen 4 processor. pic.twitter.com/J7pCciee2d