Sıra Dışı Tasarımlı Nothing Phone 3'ün İşlemcisi Belli Oldu

Uzun süredir merakla beklenen Nothing Phone (3) ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun işlemcisi belli oldu. Görünüşe göre Nothing Phone (3) uygun fiyata yüksek performans sunmaya hazırlanıyor.

Nothing Phone 3'ün İşlemcisi Açıklandı

Nothing'in resmî sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre Phone 3 gücünü Snadpragon 8s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Everything enhanced.



With the latest Snapdragon 8s Gen 4 processor. pic.twitter.com/J7pCciee2d — Nothing (@nothing) June 17, 2025

Nothing Phone 3'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Diğer kameraların çözünürlüğü ve özellikleri henüz bilinmiyor. 6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPO AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olması bekleniyor.

Nothing Phone 3'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre Nothing Phone (3) modelinin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 799 dolar (31.517 TL), 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 899 dolar (35.462 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Nothing Phone 3 Ne Zaman Tanıtılacak?

Nothing Phone 3 isimli akıllı telefon modeli 1 Temmuz 2025 tarihinde tanıtılacak.