Nothing Phone 3'e Sağlamlık Testi Yapıldı! Şaşırtan Sonuç [Video]

Sıra dışı tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Nothing Phone 3'ün sağlamlık testi videosu yayınlandı. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan telefonun dayanıklılık testinde sergilediği performans şaşırttı.

Nothing Phone 3'e Dayanıklılık Testi Yapıldı

2 Temmuz 2025 tarihinde tanıtılan Nothing Phone 3'ün ne kadar dayanıklı olduğu merak ediliyordu. JerryRigEverything isimli kanala sahip olan YouTuber, telefonun dayanıklılığını ölçmek için bazı testler yaptı.

İlk olarak tornavida ile ekranı çizmeye çalışan YouTuber, bu işlemi ekranın yanı sıra telefonun kenarlarına ve arka kısmına da uyguladı. YouTuber, daha sonra telefonun ekranına çakmak ile ısı testi yaptı.

Telefon ısı testinde başarılı performans sergiledi. Bir süre boyunca ısıya maruz kalan ekranda biraz iz kaldı ancak telefon sorunsuz şekilde çalışmaya devam etti. Bir sonraki adımda telefona bükülme testi yapıldı. Phone 3 bükülme testini de başarıyla geçti. YouTuber, son olarak telefonu sökerek parçalarına ayırdı.

Nothing Phone (3) Özellikleri

Telefon gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Phone (3) 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB UFS 4.0 seçenekleri mevcut. 5.500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 65W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip Nothing Phone (3), AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefon Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.68 diyafram değerine sahip OIS destekli ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.68 diyafram değerine sahip periskop telefoto kamera bulunuyor.

Android 15 tabanlı Nothing OS 3.5 ile birlikte gelen telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ön kamera mevcut. Ön ve arka kameralar 4K video kaydı yapabiliyor.

218 gram ağırlığındaki telefonda IP68 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Ekran altı parmak izi sensörünü içeren telefon 160,6 x 75,59 x 8,99 mm boyutlarında.

Nothing Phone (3) Fiyatı