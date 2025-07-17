Xiaomi'den Çift Ekranlı Telefon Geliyor! 7500 mAh Bataryaya Sahip

2024 yılında tanıtılan Xiaomi 15 serisinin ardından yeni telefonlar merakla beklenmeye başlanmıştı. Yeni sızıntı ile birlikte Xiaomi 16 Pro Max'in bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon hem bataryası hem de işlemcisiyle öne çıkacak.

Xiaomi 16 Pro Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre Xiaomi 16 Pro Max'te Snadpragon 8 Elite 2 yer alacak. Xiaomi 15 modelinde modelinde iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı HyperOS 3.0 ile birlikte gelecek Xiaomi 16 Pro Max'te 7.500 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Xiaomi 16 Ultra'nın ise 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı öne sürüldü.

Xiaomi 16 Pro Max 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alabilir. Telefonun 6,8 inç civarı ekran büyüklüğüne sahip olacağı tahmin ediliyor.

Telefonun, Xiaomi Mi 11 Ultra'nın tasarımına benzeyeceği iddia edildi. Mi 11 Ultra'nın arka kamera modülünün yanında 1,1 inç büyüklüğünde AMOLED ekran yer aldığını belirtelim. Yeni telefonda daha büyük ikinci ekran görebiliriz. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığının da altını çizelim. Dolayısıyla bu iddianın gerçek olmama ihtimali de mevcut.

Xiaomi 16 Serisi Ne Zaman Tantıılacak?

Xiaomi 16 serisinin 2025 yılının eylül ayında Çin'de tanıtılması bekleniyor. Xiaomi 16'nın global sürümünün ise 2026 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacağı iddia edildi.