Nothing, Yeni Telefonuyla Beraber Tasarımda Anlayışını Değiştiriyor!

Nothing, yeni amiral gemisi telefonu Phone (3) için hazırlıklarını hızlandırmış durumda. Temmuz ayında piyasaya sürülecek yeni cihaz, henüz lansmanı gerçekleşmeden önce ortaya çıkan özellikleriyle şimdiden pek çok teknolojiseveri heyecanlandırmayı başardı.

Son olarak merakla beklenen telefonun tasarım detaylarına ışık tutan yeni bir görsel daha paylaşıldı. Şirket, paylaştığı yeni görüntü ile birlikte cihazın arka paneli hakkında nispeten de olsa bazı fikirlerin oluşmasını sağladı.

Nothing Phone (3) Titanyum Çerçeve İle Gelebilir

Paylaşılan görseli yakından incelediğimizde, arka yüzeyin eski telefonlarda görmediğimiz şekilde iki farklı dokuya sahip olduğunu görebiliyoruz. Bu dokulardan birinin daha kalın hatlara sahip olacağı diğer dokunun ise Nothing markası ile özdeşleşen şeffaf ve sade estetik anlayışını sürdüreceği bildiriliyor. Öte yandan cihazın görünümüyle Nothing’in alt markası CMF'nin Phone 2 Pro modelini andıracağı da bir süredir söylentiler arasında.

Bununla birlikte Nothing CEO’su Carl Pei'in açıklamalarına göre yeni cihazda oldukça üst düzey malzemelerin kullanacağını göreceğiz. İddialara göre yeni modelde geliştirilmiş cam veya titanyum çerçeve gibi üst düzey materyaller kullanılabilir.

Donanım açısından bakıldığında da yeni telefon için oldukça iddialı bir tablo çizildiğinizi belirtelim. Öyle ki Phone (3)’ün Snapdragon 8 Gen 3 Elite, Dimensity 9400 ya da Dimensity 9400+ gibi güçlü bir yonga setiyle donatılabileceği konuşuluyor. Bunun yanı sıra pek çok alanda cihazın selefine göre üst düzey teknik özelliklere sahip olacağı da belirtiliyor.

Peki siz yeni Nothing Phone (3)'ün paylaşılan tasarım detayları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...