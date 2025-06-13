Samsung'dan Ucuz Telefon Geliyor! Özellikleri Şaşırttı

2025 yılının mayıs ayında Galaxy F56 modelini tanıtan Samsung, yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Galaxy F36 5G isimli yeni telefonun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon işlemcisi ve RAM kapasitesi dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Samsung Galaxy F36 5G Özellikleri ve Tasarımı

Samsung Galaxy F36 5G Google Play Console'da görüntülendi. Bununla birlikte telefonun bazı özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefonun arka yüzeyinde üç kamera yer alacak. Bu kameralar dikey olarak konumlanacak. Kameraların sağ tarafında ise LED flaş bulunacak.

Kameraların çözünürlüğü henüz bilinmiyor. Galaxy F34 modelinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde üçüncü kamera tercih edilmişti. F36'da da aynı kamera sistemi yer alabilir.

6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 450 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 6 GB RAM'e sahip telefon Android 15 tabanlı One UI 7 ile birlikte gelecek.

Telefon gücünü Exynos 1380 işlemcisinden alacak. 5 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide dört adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut.

Samsung Galaxy F36 5G Fiyatı

Samsung Galaxy F36 5G modelinin 19 bin Hindistan rupisi (9.160 TL) civarı fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı özellikler ve fiyatla satışa sunulabileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy F36 5G Tanıtım Tarihi

Merakla beklenmeye başlanan Galaxy F36 5G'nin bu ay içerisinde tanıtılacağı iddia edildi.