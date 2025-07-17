Nothing'in 12 GB RAM'li Sıra Dışı Telefonları Türkiye'ye Geliyor

Mart ayında tanıtılan Nothing Phone (3a) serisi, Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor. Sıra dışı tasarıma sahip olan iki modelden oluşan seri, güçlü donanım ve yüksek şarj hızı ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Nothing Phone (3a) Serisi Türkiye'de Satılacak

Nothing'in resmî Instagram sayfası üzerinden Phone (3a) serisine dair heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda "Phone (3a) Serisi çok yakında" sözlerine yer verildi. Bu, Phone (3a) ve Phone (3a) Pro modellerinin Türkiye'ye de geleceğini gösteriyor.

Nothing Phone (3a) Özellikleri

6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip Phone (3a), AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 387 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 201 gram ağırlığındaki telefon 8,4 mm kalınlığında.

Telefon gücünü Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.5 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Phone 3a'da 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri yer alıyor. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 50W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Nothing Phone (3a) Pro Özellikleri

6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip Phone (3a) Pro, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 387 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 211 gram ağırlığındaki telefon 8,4 mm kalınlığında.

Gücünü Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden alan telefonda 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 50W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.