vivo'dan 120Hz AMOLED Ekranlı Telefon Geliyor! 16 GB RAM'i Var

vivo X300 FE'ye dair önemli bilglier ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde RAM kapasitesi ortaya çıkan vivo X300 FE'nin bu kez renk seçenekleri sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon iki farklı renk seçeneğiyle birlikte gelecek. Telefon ayrıca yüksek şarj hızı ve dev batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip olacak.

vivo X300 FE'nin Renk Seçenekleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo'nun yeni akıllı telefon modeli X300 FE siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak. Telefonun daha fazla renk seçeneğine sahip olabileceği de belirtildi. Serinin bir önceki modeli olan vivo X200 FE'de siyah, sarı, pembe ve mavi renk seçenekleri tercih edilmişti.

vivo X300 FE'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,31 inç

6,31 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Ön Kamera: 50 MP

50 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Hızlı Şarj: 90W kablolu, 40W kablosuz

90W kablolu, 40W kablosuz Batarya: 6.500 mAh

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo X200 FE'de sekiz çekirdekli Dimensity 9300+ işlemcisi bulunuyor.

X300 FE 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon 90W kablolu hızlı şarj, 40W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Telefonun RAM tarafında 12 GB ve 16 GB, depolama tarafında ise 256 ve 512 GB seçenekleri yer alacak.

vivo X300 FE'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X200 FE şu anda 59 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. x300 FE'nin önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 65 bin TL civarı fiyat ile satışa sunulabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

vivo X300 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X300 FE'nin 2026 yılının mart ayında tanıtılması bekleniyor. Dev batarya, yüksek şarj hızı ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan vivo X200 FE şu anda Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla serinin yeni modelinin de Türkiye'de satılması bekleniyor.