Nothing'in 12 GB RAM'li Telefonu Yolda! Bütçe Dostu Olacak

Nothing'in merakla beklenen Phone 4a Pro modeline dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Phone 4a Pro'nun fiyatı, işlemcisi, RAM ve depolama seçenekleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon uygun fiyata sahip olacak. Telefonda ayrıca Snapdragon işlemci tercih edilecek.

Nothing Phone 4a Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB İşlemci: Snapdragon 7s serisi bir işlemci

Snapdragon 7s serisi bir işlemci Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz eSIM: Destekleyecek.

Ortaya çıkan bilgilere göre Nothing Phone 4a Pro'da yalnızca 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunacak. 2025 yılının mart ayında tanıtılan Nothing Phone 3a Pro'nun RAM tarafında 8 GB ve 12 GB, depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçeneklerinin yer aldığını belirtelim.

Nothing Phone 4a Pro gücünü Snapdragon 7s serisi bir işlemciye sahip olacağı iddia edildi. İşlemcinin tam adı henüz bilinmiyor fakat muhtemelen Snapdragon 7s Gen 4 olacaktır. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut.

Bütçe dostu Android telefon ayrıca eSIM teknolojisini destekleyecek. Telefonun 6,7 inç civarı ekran boyutna sahip olması bekleniyor. Phone 4a Pro, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Telefonun batarya kapasitesi henüz belli değil ancak Phone 3a Pro'da 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 50W hızlı şarj desteği mevcut.

Nothing Phone 4a Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Mavi, beyaz, siyah ve pembe olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunacak Nothing Phone 4a Pro'nun 540 dolar (23.032 TL) civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.