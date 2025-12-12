iPhone Air'e Benzeyen Android Telefon Geliyor! OLED Ekrana Sahip

vivo'nun tanıtmaya hazırlandığı yeni akıllı telefon S50 Pro Mini'nin tüm özellikleri sızdırıldı. Ayrıca telefonun bir görüntüsü de ortaya çıktı. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon, dev batarya, hızlı şarj teknolojisi ve yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

vivo S50 Pro Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,31 inç

6,31 inç Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2640 piksel

1216 x 2640 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 12 GB ve 16 GB LPDDR5x

12 GB ve 16 GB LPDDR5x Depolama: 256 GB ve 512 GB UFS 4.1

256 GB ve 512 GB UFS 4.1 Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP ikinci kamera ve 8 MP üçüncü kamera

50 MP ana kamera, 50 MP ikinci kamera ve 8 MP üçüncü kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 90W

90W Kablosuz Hızlı Şarj: 40W

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo S50 Pro Mini, 6,31 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Android telefon, OLED ekran üzerinde 1216 x 2640 piksel çözünürlük sunacak. 150,83 x 71,76 x 8,10 mm boyutlarında ve 192 gram ağırlığında olan akıllı telefon mor, pembe ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak.

S50 Pro Mini'de Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo S30 Pro Mini'de ise sekiz çekirdekli Dimensity 9300+ işlemcisi tercih edilmişti.

Akıllı telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5x RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alacak. 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip akıllı telefon 90W kablolu hızlı şarj teknolojisi ve 40W kablosuz hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

vivo S50 Pro Mini'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde üçüncü kamera yer alacak. Ön kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Telefon IP68/69 sertifikası sayesinde belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunacak.

vivo S50 Pro Mini Tanıtım Tarihi

vivo S50 Pro Mini, 15 Aralık'ta tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonun resmî teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Akıllı telefonun global pazara gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Güçlü donanımıyla öne çıkan vivo S30 Pro Milni, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.