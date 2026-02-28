AMOLED Ekran, Snapdragon İşlemci ve Dahası! Nothing Phone (4a) Pro'da Yok Yok

Nothing, uygun fiyatlı akıllı telefon modellerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. İlk telefonunu 2022'de tanıtan ve bu tarihten itibaren 16 farklı modelle karşımıza çıkan şirketin sıradaki modeli ise Nothing Phone (4a) Pro olacak. Mart ayında Nothing Phone (4a) ile birlikte tanıtılacak olan bu telefon, fiyatına göre iddialı özellikler sunacak. Son olarak bu özelliklerden bazıları ortaya çıktı. İşte Nothing Phone (4a) Pro özellikleri ve muhtemel Türkiye fiyatı.

Nothing Phone (4a) Pro Özellikleri Neler Olacak?

Nothing Phone (4a) Pro henüz tanıtılmadı. Bu nedenle özelliklerinin hepsini bilmiyoruz. Ancak sızıntılar bize bazı ipuçları veriyor. Söz konusu sızıntılardan sonuncusu ise @gadget_bits isimli bir kaynaktan geldi. Bu sayede Nothing Phone (4a) Pro'nun kamera özellikleri hakkında bilgi sahibiyiz. Buna göre telefon, iddialı kamera özellikleri ile birlikte gelecek.

Nothing Phone (4a) Pro, 1/1.56 inç büyüklüğünde bir sensöre sahip 50 megapiksel bir ana kamera ile birlikte geliyor. Orta sınıf bir telefon için oldukça iddialı olan bu sensör boyutu, kameranın daha fazla ışık toplamasına imkan tanıyor. Bu da farklı ışık koşullarında daha iti fotoğraf ve video çekmeyi mümkün kılıyor. Bu farkın özellikle gece çekimlerinde kendini göstermesi bekleniyor.

Telefon, ana kameraya ek olarak yine 50 megapiksel çözünürlüğünde bir telefoto lense sahip. Bu lens, fotoğraf ve video çekerken kaliteyi düşürmeden yakınlaştırma yapabilmenizi sağlayacak. Ancak Phone (4a) Pro'da kaç X zoom yapabileceği henüz belirsiz. Telefonun ayrıca 140 kata kadar dijital zoom yapabileceği de sızıntılar arasında var ama bu kesin değil.

Nothing Phone (4a) Pro'nun üçüncü ve son arka kamerası ise 8 megapiksel çözünürlüklü bir geniş açı sensörü olacak. Bu sayede tek bir kareye daha fazla şey sığdırabileceksiniz. Telefonun ön tarafında 32 megapiksel ön kamera olacak ve bu kamera 4K'da 30 FPS video çekebilecek.

Yine iddialara göre Nothing Phone 4a Pro, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 4 yonga setinden alacak. Daha önce Oppo Reno 15, vivo V70 ve realme 16 Pro+ gibi modellerde gördüğümüz bu işlemci, orta-üst segmente konumlandırılıyor ve hem günlük kullanım hem de yük altında performans sorunu yaşatmıyor.

RAM tarafında 12 GB olmak üzere tek seçenek sunulması beklenirken depolama seçeneklerinin 256 GB ile sınırlı olması öngörülüyor. Telefon, Android 16 işletim sistemiyle birlikte kutusundan çıkacak. Ekran tarafında da dikkat çekici özellikler sızdırıldı. Sızıntılara göre Phone (4a) Pro, 6,83 inç büyüklüğünde AMOLED bir panel taşıyacak.

Ekran 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Batarya tarafında ise 50W hızla şarj olan 5.400 mAh'lık bir pil bizi karşılıyor. Belirtmekte fayda var ki şirketin Çinli rakipleri çoktan 6.000-7.500 mAh batarya kapasitesini orta segmentte standart hale getirdi. Bu nedenle bunun pek de etkileyici bir kapasite olduğu söylenemez.

Nothing Phone (4a) Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

Bildiğiniz üzere Nothing, rekabet ettiği diğer akıllı telefon üreticilerinin aksine telefonlarında oldukça ikonik bir tasarım kullanıyor. Ancak Nothing Phone (4a) Pro'nun tasarımsal olarak bu çizgiden biraz sapması bekleniyor. Şirketin tüm telefonlarında kullandığı şeffaf kapak tasarımı bu modelde kullanılmayacak. Telefon standart bir kapağa sahip olacak.

En azından alt tarafta durum böyle. Kamera modülü ve Nothing'in telefonlarındaki ışıklar (Glyph Matrix sistemi) şeffaf bir bölmede olacak. Sızıntılara göre bu bölme iPhone 17 Pro'ları andıran bir kamera adası şeklinde olacak. Kasada ise alüminyum malzeme kullanılacak. Renk seçenekleri tarafında ise siyah, gümüş ve pembe seçenekleri karşımıza çıkacak.

Nothing Phone (4a) Pro, Türkiye'de Kaç TL Olacak?

Nothing Phone (4a) Pro'nun fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak bu tahmin yapmamıza engel değil. Bildiğiniz üzere şirketin bir önceki modeli Türkiye'de 28.499 TL'den satışa çıktı. Ancak o dönemde bu yana akıllı telefonların üretim maliyeti arttı. TL'de de 3-4 liralık bir değer kaybı olduğunu ve bu maliyetlerin Türkiye'deki verileri de etkileyeğini göz önünde bulundurursak Nothing Phone (4a) Pro'nun 35 bin TL'ye yakın bir etiket ile satışa çıkacağını söyleyebiliriz.

Nothing Phone (4a) Pro, Ne Zaman Tantılacak?

Nothing Phone (4a) Pro, küçük kardeşi Phone (4a) modeli ile birlikte Nothing'in 5 Mart'ta gerçekleştireceği "Built Different" etkinliğinde tanıtılacak. Telefonun Türkiye'ye ne zaman geleceği ise şimdilik belirsiz. Serinin bir önceki modeli olan Nothing Phone (3a) Pro da yine Mart 2025'te tanıtılmış ancak ülkemizde Temmuz 2025'te satışa çıkmıştı. Benzer bir durum burada da yaşanabilir.

Editörün Yorumu

Rakiplerine kıyasla genç bir marka olan Nothing, telefonları ile şimdiden Türkiye'deki kullanıcıların beğenisini kazandı. Üstelik şirket ve ülkemizdeki distrübitörü bunu sağlamak için elinden geleni yapıyor. Örneğin yakın zamanda uygun fiyatlı olması ile gündeme gelen CMF Phone 1, Türkiye'de 12 bin TL'ye satılıyor. Ancak bu telefonun yurt dışı satış fiyatı 299 dolar yani vergisiz 13 bin TL.

Eğer şirket benzer yerel fiyatlandırma politikalarını Nothing Phone (4a) Pro'da da yapar ve 30 bin Tl altı bir model sunmayı başarısa Türkiye'deki en iyi fiyat/performans odaklı akıllı telefonlardan biri olmayı başarır. Ki fiyatla birlikte sıra dışı tasarımın da beni çektiğini söylemem gerek. Herkesin aynı telefonu yaptığı günümüzde Nothing kesinlikle yeni hissettiren bir şeyler sunmayı başarıyor.