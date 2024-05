Nothing Phone, Sıradaki Modelinde iPhone 16'yı mı Kopyalıyor? Görüntüler Ortaya Çıktı!

Geçtiğimiz sene tanıtılan Nothing Phone 2 ve bu yılın başlarında tanıtılan Nothing Phone (2a) telefon modellerinden sonra gözler bir sonraki modele çevrildi. Nothing Phone 3 hakkında henüz ufak ufak haberler gelmeye başladı.

Şirketin CEO'su Carl Pei, bundan birkaç gün önce Nothing OS'un kullanıcı arayüzündeki yeniliklerin yer aldığı bazı görselleri X hesabı üzerinde paylaştı. Yazılım güncellemelerine dair detaylar dikkat çekse de telefon modelinin de Nothing Phone 3 olduğunun fark edilmesi de çok uzun sürmedi.

Nothing Phone 3'ün iPhone 16'ya Benzerliği Dikkat Çekti

Nothing Phone 1 ve 2'den sonra tanıtılan 2a modeli de dahil olmak üzere üç telefonda da iki ses düğmesi sol tarafta ve güç düğmesi sağ tarafta yer alıyor. Pei'nin paylaştığı fotoğraflarda ise sağ tarafta güç düğmesinin altında farklı bir düğme daha yer alıyor.

Sharing some Quick Settings redesign WIP, any feedback? 😁 pic.twitter.com/kZP1LRAwdB — Carl Pei (@getpeid) May 21, 2024

Tabii bu detay sonrasında birçok kullanıcının aklına Apple'ın iPhone 16 serisindeki düğ düğmesinin altında yer alacak yeni düğme geldi. Apple da bu düğmenin birçok farklı ve yeni işlevi gerçekleştireceğini açıklamıştı.

Apple'ın bu düğmeyi iOS 18 ile birlikte getireceği yapay zeka özelliklerine bağlı olarak farklı işlemler gerçekleştirebilmek için kullanılabileceğine dair de iddialar bulunuyor. Nothing'in de oldukça yakın zamanda ChatGPT'nin Nothing OS entegrasyon duyurusu akıllarda bir soru işareti yarattı.

Yani bu yeni düğmenin her iki telefonda da benzer işlevler görebileceği ve yapay zeka destekli özelliklere tek tuşla ulaşılabilecek bir görev üstleneceği daha yüksek bir olasılık gibi görünüyor.

Bu yeni düğme tasarımını ilk olarak iPhone 16 sızıntılarında gördüğümüz için kullanıcılar Nothing'in ilham alarak mı böyle bir yeni düğme ekleyeceğini düşünmeye başladı. Ancak Nothing Phone 3'ün iPhone 16 serisinden önce tanıtılması piyasaya sürülmesi durumunda sanki Apple, Nothing'i kopyalamış gibi de görünebilir.