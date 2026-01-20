Nothing'den Ucuz Telefonlar Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Teknoloji dünyasında yenilikçi tasarımlarıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Nothing, iki farklı akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Özellikle orta ve giriş segmentine yönelik olabileceği düşünülen bu modellerin de sıra dışı bir tasarımla birlikte gelmesi bekleniyor. Bu telefonların yakında tanıtılacağı tahmin ediliyor.

Nothing'in Yeni Telefonları Ortaya Çıktı

IMEI veri tabanında A009 ve A009P model numaralarına sahip iki telefon ortaya çıktı. Bu gelişme, telefonların prototip aşamasını geçip lansman hazırlıklarına girdiğini gösteriyor. Ortaya çıkan bu telefonlar, Nothing Phone (4a) serisiyle bağlantılı görünmüyor çünkü Phone (4a) daha önce A069 koduyla sızdırılmıştı.

A009 serisinin farklı bir segmenti hedeflemesi bekleniyor. Özellikle Phone (3a) Lite modelinin A001 model numarasına sahip olması, A009 sersiinin giriş ve orta segment seviyesinde uygun fiyatlı olabileceğini akıllara getiriyor. Model numarasındaki P harfi, genellikle Plus veya Pro versiyonunu temsil ediyor. Yani A009 model numarası temel sürüm, A009P ise aynı segmentte daha gelişmiş bir sürüm olarak karşımıza çıkabilir.

Yeni Nothing Telefonların Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nothing'in üzerinde çalıştığı iki telefonun 20 bin rupiden (9.511 TL) daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konu ile ilgili resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı söz konusu akıllı telefonların farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.

Nothing'in Yeni Telefonları Ne Zaman Tanıtılacak?

Nothing'in IMEI veri tabanında ortay açıkan iki akıllı telefonu 2026 yılının mart ayında tanıtması bekleniyor. Aynı tarihte Nothing Phone (4a) serisi de duyurulacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonların tüm teknik özellikleri, fiyat etiketleri, tasarımları ve renk seçenekleri belli olacak.