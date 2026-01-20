8.000 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Geliyor! 144Hz Ekranı Var [Video]

TECNO'nun yeni akıllı telefonu Pova Curve 2 5G ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde işlemcisi ortaya çıkan Pova Curve 2 5G'nin bu kez tanıtım videosu paylaşıldı. Ayrıca Android telefonun batarya kapasitesi ve yenileme hızı dahil bazı özellikleri de açıklığa kavuştu.

TECNO Pova Curve 2 5G'nin Videosu Ortaya Çıktı

X (eski adıyla Twitter) üzerinden TECNO Pova Curve 2 5G'nin tanıtım videosu paylaşıldı. İddiaya göre akıllı telefon, Mars Rover aracından ilham alınarak tasarlandı. 47 saniye uzunluğundaki tanıtım videosunda telefon Mars'a yolculuk yapıyor. Önümüzdeki günlerde tasarıma dair daha fazla ipcunun ortaya çıkması bekleniyor.

New TECNO POVA series is coming soon to India.



The theme this time is - Out of This World.



The phone has been inspired by the Mars Rover, and will feature a massive battery.



Here's the promo video for the device:#POVAIndia #OutofThisworld pic.twitter.com/VOsXaGYZdH — Mukul Sharma (@stufflistings) January 19, 2026

TECNO Pova Curve 2 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Dimensity 7100

Dimensity 7100 GPU: ARM Mali-G610

ARM Mali-G610 RAM: 12 GB

12 GB Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2364 piksel

1080 x 2364 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh İşletim Sistemi: Android 16

Akıllı telefon Pova Curve 2 5G gücünü Dimensity 7100 işlemcisinden alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, dört adet Cortex-A78 ve dört adet Cortex A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Cortex-A78 2.4GHz hıza kadar, Cortex A55 ise 2.0 GHz hıza kadar çıkabiliyor. TECNO Pova Curve'de ise Dimensity 7300 Ultimate tercih edilmişti.

TECNO Pova Curve 2 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

TECNO Pova Curve 5G için 15 bin 999 rupi (7.611 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. TECNO Pova Curve 2 5G'nin ise 20.000 rupiden (9.514 TL) daha düşük bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

TECNO Pova Curve 2 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

TECNO Pova Curve 2 5G'nin 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Akıllı telefonun hangi ülkelerde satışa sunulacağı bilinmiyor. Etkileyici bir tasarıma sahip olan TECNO Pova Curve 5G, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.