iPhone 17 Air'e Benzeyen Android Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekranı Var

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan Nubia Air kısa süre önce tanıtıldı. iPhone 17 Air'e benzeyen Nubia Air, aşırı ince gövdesiyle öne çıkıyor. Çok şık bir görünüme sahip olan telefon 120Hz yenileme hızı, 8 GB RAM seçeneği, AMOLED ekran ve 33W hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Nubia Air Özellikleri

iPhone 17 serisi merakla beklenirken şaşırtan bir gelişme yaşandı. iPhone 17 Air'e benzeyen Nubia Air tanıtıldı. 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Nubia Air, AMOLED ekran üzerinde 1224 x 2720 piksel çözünürlük, 440 PPI piksel yoğunluğu, 4.500 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Telefonda Unisoc T8300 işlemcisi ve Mali-G57 MP2 GPU yer alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Oyun telefonu Nubia Neo 3'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelen telefonad 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, akıllı telefonun çok kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettiriyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası ve 0.08 megapiksel çözünürlüğünde yardımcı lens bulunuyor. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Nubia'nın yeni modelinde IP68 & IP69 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. 172 gram ağırlığındaki telefonda ekran altı parmak izi sensörü de mevcut. Yalnızca 5,9 mm kalınlığında olan telefon Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Nubia Air Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan Nubia Air için 250 euro (12.071 TL) fiyat etiketi belirlendi. İlk olarak Avrupa'da satışa sunulacak telefon, ilerleyen zamanlarda Güneydoğu Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu'da da piyasaya sürülecek.