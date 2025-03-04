Bütçe Dostu Oyun Telefonları Nubia Neo 3 ve Neo 3 GT MWC'de Tanıtıldı

MWC 2025 etkinliğinde yeni ürünler tanıtılmaya devam ediyor. Etkinlikte bütçe dostu oyun telefonları da tanıtıldı. Nubia Neo 3 ve Neo 3 GT olarak isimlendirilen telefonlar mobil oyun oynamayı seven kişilere hitap ediyor.

Nubia Neo 3 ve Neo 3 GT Özellikleri

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip Neo 3, bu ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Unisoc T8300 işlemcisinden alan telefon pazara bağlı olarak 5.200 veya 6.000 mAh batarya kapasitesi ile birlikte geliyor. Telefon ayrıca 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip Neo 3 GT, OLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlükve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Unisoc T9100 işlemcisinden alan telefon pazara bağlı olarak 5.000 mAh veya 6.000 mAh batarya kapasitesiyle beraber geliyor.

Neo 3 GT 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. İki telefonda da üst düzey oyun deneyimi elde edilmesine yardım eden tetik tuşları bulunuyor. Telefonlar ayrıca yapay zeka destekli özellik sayseinde kullanıcının oyun oynama alışkanlıklarını öğreniyor ve en konforlu tuş düzenini otomatik olarak oluşturuyor.

Neo 3 modelinin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Telefonda ayrıca 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

İki telefonda da gerçek zamanlı çeviri özelliği bulunuyor. Bu özellik sayesinde yabancı dil sorunu ortadan kalkıyor. Gelişmiş soğutma sistemine sahip telefonlarda Live Island 2.0 özelliği de bulunuyor. Bu, iPhone'lardaki Dynamic Island isimli özelliğe benziyor.

Telefonların fiyatları açıklanmadı ancak bütçe dostu olması bekleniyor. Neo 3'ün 249 euro, Neo 3 GT'nin ise 299 euro olacağına yönelik bir iddia mevcut.