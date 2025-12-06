48 Saatlik Pil Ömrü Sunan Uzay Temalı Kulaklık Tanıtıldı

Nubia, yeni kablosuz kulaklığı CyberBuds'ı tanıttı. Son derece şık bir tasarımla birlikte gelen kulaklık, özellikle oyun oynayanlar için etkileyici özellikler sunuyor. Düşük gecikme süresi sayesinde oyunlarda büyük avantaj sunan bu kulaklık ayrıca uzun pil ömrüyle neredeyse kesintisiz bir deneyim sağlıyor.

Nubia CyberBuds Özellikleri

Bağlantı : Bluetooth 5.4

: Bluetooth 5.4 Gecikme Süresi : 50 ms

: 50 ms Batarya (Kulaklık) : 35 mAh

: 35 mAh Batarya (Kutu) : 500 mAh

: 500 mAh Kullanım Süresi : Tek şarjla 6 saat (Kutu ile toplam 48 saat)

: Tek şarjla 6 saat (Kutu ile toplam 48 saat) Ağırlık : 3.6 gram (Kulaklık) / 58 gram (Kutu)

: 3.6 gram (Kulaklık) / 58 gram (Kutu) Kutu Özellikleri: Bilgi ekranı, renk değiştiren ışıklar, ip askı yuvası

Nubia CyberBuds, şimdiye kadar piyasaya sürülmüş kablosuz kulaklıklardan son derece farklı görünüyor. Görünüş bakımından sanki iki farklı parça bir araya getirilmiş gibi bir tasarıma sahip ki bu, uzay temasından ilham alınarak geliştirilmesinden kaynaklanıyor. Aynı durumun şarj kutusu için de geçerli olduğu söylenebilir. Uzay gemisi gibi tasarımı sayesinde oldukça fütüristik bir hava katıyor.

Şarj kutusunun üzerinde renk değiştiren ışıklar yer alıyor. Oyunlarla çok yakından ilgileniyorsanız oyuncu ekipmanlarında bu tür özelliklere çok fazla yer verildiğini fark etmişsinizdir. Nubia, bu göz alıcı görünüm sayesinde oyuncuların beğenisini kazanacak gibi görünüyor. Bu kutunun üzerinde ayrıca küçük bir ekran bulunuyor. Burada kulaklığın şarj ve bağlantı durumu gibi bilgileri görebiliyorsunuz. Kapağı açmanıza gerek kalmıyor.

Kutunun yan tarafında küçük bir delik bulunuyor. Dilerseniz buraya bir ip geçirerek çantanıza ya da boynunuza asabilir ve böylece kutuyu düşürme ve kaybetme gibi endişeleriniz olmadan taşıyabilirsiniz. Bu arada cihaz, Bluetooth 5.4 desteği ile birlikte geliyor ve şarj kutusunu açtıktan sonra anında eşleşme moduna geçiyor.

Sıra dışı tasarıma sahip kulaklık, Nubia'nın FlashLink 2.0 teknolojisi sayesinde 50 milisaniyeye kadar düşük gecikme süresi sunuyor. Böylece PUBG Mobile gibi yüksek tempolu ve sesin çok önemli olduğu oyunlarda daha avantajlı bir konum elde ediyorsunuz.

Nubia Life+ uygulaması aracılığı ile farklı oyun türlerine göre ayarlanmış ses modları arasında geçiş yapmanız mümkün. Her kulaklık, 35 mAh batarya kapasitesine sahip. Şarj kutusunun kapasitesi ise 500 mAh seviyesinde. Markaya göre kulaklıklar, tek şarjla 6 saate kadar oynatma süresi sunuyor. Şarj kutusuyla beraber bu süre yaklaşık 48 saate ulaşıyor.

Nubia CyberBuds Fiyatı

Nubia CyberBuds oyuncu kulaklığı için 199 yuan (bin 194 TL) fiyat etiketi belirlendi. Kulaklıkların her biri 3.6 gram ağırlığında. Şarj kutusunun ağırlığı ise 58 gram. Red Magic telefon kullananlar, eşleşme işleminin ardından şarj seviyesi ve bağlantı durumunu görebiliyor.