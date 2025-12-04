Telefonunuzu Bulabilen Kulaklık Geliyor! Bataryası Ortaya Çıktı

Samsung'un yakında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Buds 4 Pro ve Buds 4 kablosuz kulaklıkları ile ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Büyük bir merakla beklenen yeni kulaklıkların şimdi de bataryası sızdırıldı. Yeni kulaklıklar, şimdiye kadar ortaya çıkan tüm özelliklerin yanı sıra batarya kapasitesiyle de dikkat çekecek gibi görünüyor.

Galaxy Buds 4 Serisinin Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Samsung'un Galaxy Buds 4 Pro isimli kablosuz kulaklığı, 57 mAh batarya kapasitesi ile gelecek. Bir önceki model olan Galaxy Buds 3 Pro ise 53 mAh kapasiteye sahipti. Buds 4'ün ise 42 mAh batarya kapasitesi ile geleceği ileri sürüldü.

Galaxy Buds 3 modeli, kullanıcıların karşısına 53 mAh batarya kapasitesi ile çıkmıştı. Ancak Buds 4'te daha verimli çip kullanılacağını unutmamak gerekiyor. Yani kulaklık küçük bir pile sahip olsa bile tek şarjla elde edilen maksimum kullanım süresi, önceki modelden daha iyi bile olabilir. Bu arada yeni modelin şarj kutusunun batarya kapasitesinde de önemli bir artış meydana geleceği belirtiliyor.

Daha önce elde edilen bilgilere göre Galaxy Buds 4 Pro'nun şarj kutusu çok önemli bir özellik içerecek. Kutunun üzerinde yer alacak özel düğmeye basmanız hâlinde Samsung telefonunuza komut gönderilecek ve cihaz yüksek bir ses çıkararak telefonunuzun nerede olduğunu hızlıca bulabileceksiniz.

Buds 4 Pro'da ayrıca dokunmatik kontroller bulunacak. Bunları müzik oynatma, duraklatma, ses açma ve kısma gibi eylemleri kolay bir şekilde gerçekleştirmek için kullanabileceksiniz. Kulaklığın baş hareketlerini algılayacağı da söylentiler arasında yer alıyor. Örneğin "evet" ya da "hayır" anlamında kafanızı sallayarak gelen aramaları kabul edebilecek veya reddedebileceksiniz.

Bu özellik ayrıca yapay zeka destekli asistanın sorularını hiç konuşmadan cevaplamanızı da sağlayacak. Alarm ve benzerlerini de yine baş hareketi kullanılarak kapatmak mümkün olacak. Elbette ki bu özellikler henüz resmî olarak doğrulanmadı. Dolayısıyla aktarılan özellikleri şimdilik doğrudan kabul etmemekte fayda var. Bunların kesinlikle doğru olup olmadığı kulaklıklar yakında tanıtıldığında kesinleşecek.