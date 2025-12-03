120Hz Ekranlı Katlanabilir Telefon Tanıtıldı! 32 MP Ön Kamerası Var

nubia Flip 3 tanıtıldı. Yeni katlanabilir telefon, ana ekranın yanı sıra ikinci bir kamera ile birlikte geliyor. Son derece kolay bir şekilde taşınabilen cihaz, kullanıcı dostu bir tasarıma sahip. Etkileyici bir özellik yelpazesi sayesinde gözleri üzerinde toplayan telefon, 120Hz ekran, 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ve çok daha fazlasını sunuyor.

nubia Flip 3 Özellikleri

İşlemci: MediaTek Dimensity 7400X (4 nm)

MediaTek Dimensity 7400X (4 nm) GPU: Arm Mali-G615

Arm Mali-G615 Ana Ekran: 6,9 inç, Full HD+, 120Hz

6,9 inç, Full HD+, 120Hz İkinci Ekran: 4 inç AMOLED

4 inç AMOLED Boyutlar: Katlanmamış 170 x 76 x 7.5 mm, katlanmış 87 x 76 x 15.9 mm

Katlanmamış 170 x 76 x 7.5 mm, katlanmış 87 x 76 x 15.9 mm Arka Kamera: 50 MP ana + 12 MP ultra geniş açı

50 MP ana + 12 MP ultra geniş açı Ön Kamera: 32 MP

32 MP Ağırlık: 187 gram

187 gram Bağlantı: Çift SIM, NFC, Bluetooth 6.0

Çift SIM, NFC, Bluetooth 6.0 İşletim Sistemi: Android 15

Android 15 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Sertifika: IP54

IP54 Batarya: 4.610 mAh

4.610 mAh Güvenlik: Yan tarafta parmak izi tarayıcı

nubia Flip 3, MediaTek Dimensity 7400X işlemcisi ve Arm Mali-G615 GPU mevcut. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide dört adet 2.6 GHz'e hızında Arm Cortex-A78 performans çekirdeği ve dört adet Arm Cortex-A55 verimlilik çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor.

Samsung Galaxy Z Flip 7 benzeri bir tasarıma sahip olan katlanabilir telefonun ana ekranı, 6,9 inç büyüklüğe sahip. Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. İkinci ekran ise 4 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekrana sahip. Cihazın katlanmamış hâli 170 x 76 x 7.5 mm, katlanmış hâli ise 87 x 76 x 15,9 mm boyutlarında.

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. 187 gram ağırlığındaki cihaz, çift SIM NFC ve Bluetooth 6.0 desteği sağlıyor.

Android 15 ile birlikte gelen telefon, 6 GB RAM sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB seçeneği mevcut. IP54 sertifikasına sahip. Bu, cihazın belirli bir dereceye kadar su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. 4.610 mAh batarya kapasitesine sahip olan modelin yan tarafında bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor.

nubia Flip 3 için henüz bir fiyat etiketi açıklanmadı ancak Ocak 2026'nın ortalarına doğru resmî olarak satışa sunulacak. Bununla birlikte cihazın ne kadar bir fiyat etiketine sahip olacağı da netlik kazanacak. Belirtilen tarihten itibaren cihaz, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle kullanıcılara sunulmaya başlanacak.