120Hz Ekranlı Katlanabilir Telefon Tanıtıldı! 32 MP Ön Kamerası Var
nubia'nın yeni katlanabilir telefonu Flip 3'ün tanıtımı gerçekleştirildi. Cihaz, 120Hz yenileme hızı başta olmak üzere dikkat çekici özelliklerle geliyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- nubia Flip 3, gücünü MediaTek Dimensity 7400X işlemcisinden alıyor.
- Cihazın 32 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamerası bulunuyor.
- Telefon, 4.610 mAh batarya kapasitesi sunuyor.
nubia Flip 3 tanıtıldı. Yeni katlanabilir telefon, ana ekranın yanı sıra ikinci bir kamera ile birlikte geliyor. Son derece kolay bir şekilde taşınabilen cihaz, kullanıcı dostu bir tasarıma sahip. Etkileyici bir özellik yelpazesi sayesinde gözleri üzerinde toplayan telefon, 120Hz ekran, 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ve çok daha fazlasını sunuyor.
nubia Flip 3 Özellikleri
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7400X (4 nm)
- GPU: Arm Mali-G615
- Ana Ekran: 6,9 inç, Full HD+, 120Hz
- İkinci Ekran: 4 inç AMOLED
- Boyutlar: Katlanmamış 170 x 76 x 7.5 mm, katlanmış 87 x 76 x 15.9 mm
- Arka Kamera: 50 MP ana + 12 MP ultra geniş açı
- Ön Kamera: 32 MP
- Ağırlık: 187 gram
- Bağlantı: Çift SIM, NFC, Bluetooth 6.0
- İşletim Sistemi: Android 15
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Sertifika: IP54
- Batarya: 4.610 mAh
- Güvenlik: Yan tarafta parmak izi tarayıcı
nubia Flip 3, MediaTek Dimensity 7400X işlemcisi ve Arm Mali-G615 GPU mevcut. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide dört adet 2.6 GHz'e hızında Arm Cortex-A78 performans çekirdeği ve dört adet Arm Cortex-A55 verimlilik çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor.
Samsung Galaxy Z Flip 7 benzeri bir tasarıma sahip olan katlanabilir telefonun ana ekranı, 6,9 inç büyüklüğe sahip. Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. İkinci ekran ise 4 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekrana sahip. Cihazın katlanmamış hâli 170 x 76 x 7.5 mm, katlanmış hâli ise 87 x 76 x 15,9 mm boyutlarında.
Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. 187 gram ağırlığındaki cihaz, çift SIM NFC ve Bluetooth 6.0 desteği sağlıyor.
Android 15 ile birlikte gelen telefon, 6 GB RAM sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB seçeneği mevcut. IP54 sertifikasına sahip. Bu, cihazın belirli bir dereceye kadar su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. 4.610 mAh batarya kapasitesine sahip olan modelin yan tarafında bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor.
nubia Flip 3 için henüz bir fiyat etiketi açıklanmadı ancak Ocak 2026'nın ortalarına doğru resmî olarak satışa sunulacak. Bununla birlikte cihazın ne kadar bir fiyat etiketine sahip olacağı da netlik kazanacak. Belirtilen tarihten itibaren cihaz, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle kullanıcılara sunulmaya başlanacak.