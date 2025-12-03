6.560 mAh Bataryalı Katlanabilir Telefon! 12 GB RAM ve Dahası

nubia Fold tanıtıldı. Bununla birlikte yeni katlanabilir telefonun bütün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihaz, iki ekran, güçlü bir işlemci, dev batarya kapasitesi ve çok daha fazlası ile birlikte geliyor. Tasarımı sayesinde ise tıpkı fiziksel bir kitap gibi deneyim sunuyor.

nubia Fold Özellikleri

Ana Ekran: 8 inç, 2200 x 2480 piksel, 120Hz, bölünmüş ekran modu

8 inç, 2200 x 2480 piksel, 120Hz, bölünmüş ekran modu İkinci Ekran: 6.5 inç, 1172 x 2748 piksel, 120Hz

6.5 inç, 1172 x 2748 piksel, 120Hz Ağırlık: 249 gram

249 gram İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm)

Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB İşletim Sistemi: Android 15

Android 15 Sertifika: IP54

IP54 Batarya: 6.560 mAh, 55W hızlı şarj desteği

6.560 mAh, 55W hızlı şarj desteği Arka Kamera: 50 MP ana + 50 MP ultra geniş açı + 5 MP makro

50 MP ana + 50 MP ultra geniş açı + 5 MP makro Ön Kamera: 20 MP

nubia Flip 3 ile birlikte tanıtılan nubia Fold'un ana ekranı, 8 inç büyüklüğe sahip. 2.200 x 2.480 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Bölünmüş ekran modu sayesinde aynı anda birden fazla görevi gerçekleştirebiliyorsunuz. Örneğin bir yandan web tarayıcısında belgeleri tararken diğer yanda önemli kısımları not defterine kaydedebiliyorsunuz.

Cihaz ayrıca 6.5 inç büyüklüğünde ikinci bir ekrana sahip. 1172 x 2748 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonun katlanmamış hâli 114 x 160 x 5.4 mm boyutlarında. 249 gram ağırlığındaki cihazın katlandığındaki kalınlığının ise 11.1 mm olduğu belirtildi.

Telefon, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor.

Cihaz, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunuyor. Android 15 ile birlikte gelen telefonda IP54 sertifikası mevcut. Bu da belirli bir seviyeye kadar toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklılığa sahip olduğunu gösteriyor. Telefon, 6.560 mAh batarya kapasitesi ve 55W hızlı şarj desteği sunuyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Cihazın hem ana ekranında hem ikinci ekranında 20 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera mevcut.

Nubia Fold Fiyatı

nubia Fold için 178.560 yen (48 bin 718 TL) fiyat etiketi belirlendi. Telefon, ilk olarak 4 Aralık'ta Japonya'da satışa sunulacak. 2026 yılında daha fazla pazara gelmesi bekleniyor. Kullanıcılara sunulacak renk seçenekleri ile sadece siyah ile sınırlı olacak.