Üçe Katlanabilen Samsung Telefon Zorlu Testlere Meydan Okudu (Video)

Samsung, yeni üçe katlanabilen telefonu Galaxy Z TriFold'un arkasındaki mühendisliği gözler önüne seren bir video yayınladı. Bu testte telefonun yapımı gibi teknik ayrıntıların yanı sıra zorlu testlere de yer verildi. Güney Koreli teknoloji devi, yayınlanan bu görüntü ile cihazın ne kadar iddialı olduğunu gösterdi.

Samsung Galaxy Z TriFold Zorlu Testlerden Geçti

Samsung, Galaxy Z TriFold'un ne kadar dayanıklı olduğunu göstermek için gerçek hayat senaryoları üzerinden cihazı pek çok testten geçirdi. Bunların başında ise 200 bin katlama testi geldi. Bu test, katlanabilir telefonlarda katlama noktaları çok hassas olduğu için oldukça kritik bir önem taşıyor. Testin sonucunda ise yeni telefonun yoğun kullanım koşullarında bile beş yıl boyunca sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam edebileceği kanıtlandı.

Teknoloji devi, cihazı ayrıca ağ, pil, ekran ve çevresel faktörler de dahil olmak üzere çok çeşitli kullanım senaryolarını taklit eden gerçek dünya senaryo testlerinden de geçirdi. Bu kapsamlı test süreci, Galaxy Z TriFold kullanıcılarının günlük yaşamda karşılaşabileceği beklenmedik durumlarda dahi sorunsuz çalışmaya devam edeceğini kanıtladı.

Cihaz ayrıca suya karşı dayanıklılık bakımından da test edildi. Bu doğrultuda yeni katlanabilir telefona çeşitli açılardan su püskürtüldü. Bu da gerçek hayatta karşılaşılabilecek hangi olumsuz durumlarda telefonun çalışmaya devam edebileceğine dair önemli bir sorunun daha giderilmesini sağladı.

Samsung Galaxy Z TriFold'un Özellikleri Neler?

Samsung Galaxy Z TriFold, 10 inç ekran büyüklüğüne sahip. Dynamic AMOLED 2X ekranda 1584 x 2160 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.600 maksimum parlaklık sunuyor. Cihazın 6,5 inç büyüklüğüne sahip ikinci ekranı ise Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2520 piksel çözünürlük, 2.600 nit maksimum parlaklık ve 120HZ yenileme hızı sağlıyor.

Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte gelen akıllı telefonda 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisi mevcut. 16 GB RAM'e sahip olan akıllı telefon, 512 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. 5.600 mAh batarya kapasitesine sahip modelde 45W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Üçe katlanabilen telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera yer alıyor. Ön yüzeyde de 10 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yerini alan cihazda IP48 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar toz ve suya karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. 309 gram ağırlığındaki katlanabilir telefonun katlanmamış hâlinin 3,9 mm, katlanmış hâlinin ise 12,9 mm olduğunu belirtelim.