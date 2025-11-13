120Hz Ekranlı Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! 8 GB RAM'e Sahip

Nubia, V80 Design isimli Android telefon tanıttı. Bununla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan V80 Design, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Nubia V80 Design Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.75 inç

6.75 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 900 x 1.940 piksel

900 x 1.940 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz RAM : 4 GB / 8 GB

: 4 GB / 8 GB Depolama: 256 GB

256 GB İşlemci: Unisoc T7280

Unisoc T7280 Arka Kamera: Üçlü kamera (50 MP ana kamera + 2 MP derinlik sensörü)

Üçlü kamera (50 MP ana kamera + 2 MP derinlik sensörü) Ön Kamera: 1 6 MP

6 MP Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 22.5W

22.5W Kalınlık: 7.7 mm

7.7 mm Ağırlık: 191 gram

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Nubia V80 Design, LCD ekran üzerinde 900 x 1940 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1000 nit maksimum parlaklık ve 317 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 166 x 79 x 7,7 mm boyutlarında ve 191 gram ağırlığında olan akıllı telefonda çift SIM desteği mevcut.

Nubia V80 Design gücünü Unisoc T7280 işlemcisinden alıyor. 12 nm üretim süreciyle geliştriilen bu işlemci, iki adet 2.2 GHz Cortex-A75 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Ekran altı kameraya sahip Nubia Z80 Ultra'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edilmişti.

Mali-G57 MP1 GPU'ya sahip olan akıllı telefon 4 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise yalnızca 256 GB seçeneği bulunuyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı telefon, 22.5W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. V80 Design'da parmak izi sensörü de mevcut.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde yapay zeka destekli ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Üçüncü kameranın çözünürlüğü bilinmiyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. IP64 sertifikasına sahip telefon, su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Nubia V80 Design Fiyatı