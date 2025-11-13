120Hz Ekranlı Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! 8 GB RAM'e Sahip
Nubia V80 Design'ın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, Nubia'nın bütçe dostu Android telefonu neler sunuyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Nubia V80 Design gücünü sekiz çekirdekli Unisoc T7280 işlemcisinden alıyor.
- Telefon, LCD ekran üzerinde 900 x 1940 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunyuor.
- Telefonun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 110 dolar (4.647 TL) fiyat belirlendi.
Nubia, V80 Design isimli Android telefon tanıttı. Bununla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan V80 Design, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.
Nubia V80 Design Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.75 inç
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 900 x 1.940 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- RAM: 4 GB / 8 GB
- Depolama: 256 GB
- İşlemci: Unisoc T7280
- Arka Kamera: Üçlü kamera (50 MP ana kamera + 2 MP derinlik sensörü)
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 22.5W
- Kalınlık: 7.7 mm
- Ağırlık: 191 gram
6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Nubia V80 Design, LCD ekran üzerinde 900 x 1940 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1000 nit maksimum parlaklık ve 317 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 166 x 79 x 7,7 mm boyutlarında ve 191 gram ağırlığında olan akıllı telefonda çift SIM desteği mevcut.
Nubia V80 Design gücünü Unisoc T7280 işlemcisinden alıyor. 12 nm üretim süreciyle geliştriilen bu işlemci, iki adet 2.2 GHz Cortex-A75 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Ekran altı kameraya sahip Nubia Z80 Ultra'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edilmişti.
Mali-G57 MP1 GPU'ya sahip olan akıllı telefon 4 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise yalnızca 256 GB seçeneği bulunuyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı telefon, 22.5W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. V80 Design'da parmak izi sensörü de mevcut.
Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde yapay zeka destekli ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Üçüncü kameranın çözünürlüğü bilinmiyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. IP64 sertifikasına sahip telefon, su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.
A101 iPhone 14, Galaxy S25 ve Ucuz Telefonlar Satıyor
A101 marketlerde iPhone 14, Samsung Galaxy S25 ve Samsung Galaxy Z Flip 7 dahil pek çok akıllı telefon satılıyor. İşte akıllı telefonların fiyatı!
Nubia V80 Design Fiyatı
- 4 GB RAM ve 256 GB depolama: 100 dolar (4.225 TL)
- 8 GB RAM ve 256 GB depolama: 110 dolar (4.647 TL)