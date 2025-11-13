A101 iPhone 14, Galaxy S25 ve Ucuz Telefonlar Satıyor

A101 bu hafta uygun fiyatlı iPhone 14, Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy Z Flip 7, Realme C63, Realme 12, Samsung Galaxy A17, Realme C75 ve Realme 12 Lite satıyor. A101 marketlerde akıllı telefonların yanı sıra gücünü M4 işlemcisinden alan MacBook Air de satılıyor.

A101'de Satılan iPhone 14 ve Samsung Galaxy S25'in Fiyatı

A101'de 13 Kasım itibarıyla iPhone 14'ün 128 GB depolama alanına sahip sürümü 42 bin 999 TL satılmaya başlandı. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip oaln telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Apple A15 Bionic işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM mevcut.

Samsung Galaxy S25'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 47 bin 699 TL'ye satılıyor. Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan telefonda 4.000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği bulunuyor. 6,2 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Samsung Galaxy Z Flip 7'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 59 bin 999 TL fiyata satılıyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Exynos 2500 işlemcisinden alan telefonda 4.300 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği mevcut.

Realme C63'ün 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 7 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Realme 12'nin 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 11 bin 499 TL, Realme 12 Lite'ın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 799 TL, Realme C75'in 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 11 bin 999 TL'ye satılıyor.

Samsung Galaxy A17'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 11 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. M4 işlemcili MacBook Air'in 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 67 bin 999 TL fiyat etiketyile satılmaya başlandı.

