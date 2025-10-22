Ekran Altı Kameralı Telefon Tanıtıldı! 7200 mAh Bataryası Var
Nubia Z80 Ultra'nın özellikleri ve fiyatı açıklandı. Ekran altı kameraya sahip telefon, uygun fiyata güçlü donanım sunuyor. İşte telefonun detayları!
⚡ Önemli Bilgiler
- Nubia Z80 Ultra gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor.
- Telefon, OLED ekran üzerinde 1216 x 2688 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor.
- Telefonun 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 4.999 yuan (29.444 TL) başlangıç fiyat belirlendi.
Nubia, ekran altı kameraya sahip Z80 Ultra isimli yeni bir telefon tanıttı. Bununla birlikte Z80 Ultra'nın tüm özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Nubia'nın yeni Android telefonu şık tasarımın yanı sıra yüksek yenileme hızı, çok güçlü işlemci, dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.
Nubia Z80 Ultra Özellikleri
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Ekran Boyutu: 6,85 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2688 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- Ekran Parlaklığı: 2.000 nit
- RAM Seçenekleri: 12 GB / 16 GB / 24 GB
- Depolama Seçenekleri: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Batarya Kapasitesi: 7.200 mAh
- Hızlı Şarj: 90W
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 64 MP periskop telefoto kamera
- Ön Kamera: 16 MP
6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Nubia Z80 Ultra, OLED ekran üzerinde 1216 x 2688 piksel çözünürlük, 2.000 nit maksimum parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. 164,5 x 77,2 x 8,6 mm boyutlarında ve 227 gram ağırlığında olan telefonda ekran altı parmak izi sensörü bulunuyor. Telefonda ayrıca çift SIM desteği de mevcut.
Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Nubia Z70 Ultra'da sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.
Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.5 diyafram açıklığına sahip OIS destekli ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 64 megapiksel çözünürlüğünde f/2.48 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera bulunuyor.
Nubia Z80 Ultra'da 16 megapiksel çözünürlüğünde ekran altı kamera mevcut. Android 16 tabanlı Nebula AIOS 2 ile birlikte gelen telefon 12 GB, 16 GB ve 24 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alıyor. 7.200 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
Nubia Z80 Ultra Fiyatı
- 12 GB RAM + 512 GB Depolama: 4.999 yuan (29.444 TL)
- 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 5.299 yuan (31.211 TL)
- 16 GB RAM + 1 TB Depolama: 5.699 yuan (33.567 TL)