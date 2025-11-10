OPPO Reno 15 Serisi Geliyor! 16 GB RAM, 200 MP Kamera ve Dahası

OPPO'nun yeni Reno 15 serisi akıllı telefonları ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Daha önce birçok özelliği ortaya çıkan ve tanıtım tarihi açıklanan bu telefonun şimdi de hangi RAM ve depolama seçenekleri ile beraber geleceğinin bilgisi paylaşıldı. 17 Kasım tarihinde tanıtılacak telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağı da öğrenildi.

OPPO Reno 15 Serisinin RAM ve Depolama Seçenekleri

OPPO Reno 15 serisinin standart modeli, 12 GB RAM ve 256 GB depolama, 12 GB RAM ve 512 GB depolama, 16 GB RAM ve 256 GB depolama, 16 GB RAM ve 512 GB depolama, 16 GB RAM ve 1 TB depolama olmak üzere üç farklı seçenek sunacak.

Reno 15 Pro'da standart modelden daha farklı seçenekler göreceğiz. Telefon, 12 GB RAM ve 256 GB depolama, 12 GB RAM ve 512 GB depolama, 16 GB RAM ve 512 GB depolama ve 16 GB RAM ve 1 TB depolama olmak üzere dört farklı seçenek sunacak. Cihazın arka planında dikey olarak konumlandırılmış bir kamera modülü yer alacak. Bu kamera modülünün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş bulunacak.

OPPO Reno 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Reno 15, 6,32 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Bu yüksek yenileme hızı, daha akıcı bir deneyim elde edilmesini mümkün hâle getirecek. Reno 14 Pro'da ise 6,83 inç büyüklüğüne sahip AMOLED ekran, 1272 x 2800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı bulunuyor.

Cihazın gücünü 4 nm üretim süreciyle geliştirilen MediaTek Dimensity 8450 işlemcisinden alması bekleniyor. Bu işlemcide işlemci bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Ayrıca cihaz, IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olacak. Bu da telefonun belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip olacağı anlamına geliyor.

OPPO Reno 15'in arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera olacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Reno 14 Pro'da ise 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera tercih edilmişti.