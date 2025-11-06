vivo'dan Yeni Telefonlar Geliyor! Oyun Canavarı İşlemcisi Olacak

vivo, geçen ayın sonlarında vivo X300 ve X300 Pro'yu tanıttı. Bu modellere ek olarak yakın zamanda vivo X300s ve X300 Ultra'nın da tanıtılması bekleniyor. Daha sonrasında ise gözler yavaş yavaş yeni seriye çevrilecek. vivo X500 olarak adlandırılacağı söylenen bu seri hakkında şimdiden bazı bilgiler ortaya çıktı.

vivo X500 Serisi Ortaya Çıktı

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre vivo X300 serisinden sonra gelecek serinin ismi vivo X400 değil, vivo X500 olacak. Bu, S serisinde olduğu gibi X serisinde de 4 sayısının atlanacağı anlamına geliyor. Bu seri, beraberinde vivo X500, X500 Pro ve X500 Ultra'yı getirecek.

vivo X500 ve X500 Pro'nun Eylül ya da Ekim 2026'da piyasaya sürüleceği iddia edildi. Bununla birlikte söz konusu cihazların 2 nm üretim süreciyle üretileceği söylenen Dimensity 9600'ü kullanan ilk telefonlar olacağı yönünde söylentiler mevcut. Söylentiler eğer doğruysa bu güçlü işlemci sayesinde yeni nesil oyunları çok akıcı şekilde oynayabileceksiniz.

Bunların haricinde X500 serisi hakkında başka bir bilgi paylaşılmadı. Şirketin gelecek aylarda piyasaya sürmeyi planladığı birkaç telefonu bulunuyor. Bu ayın sonunda S50 ve S50 Pro Mini'yi kullanıcılarla buluşturması, 2026 yılının ikinci yarısında ise vivo X300s ile X300 Ultra'nın tanıtımını gerçekleştirmesi bekleniyor.

vivo X300s, vivo X200 serisinin standart modelinin güncellenmiş bir sürümü olarak gelecek. Ultra versiyonu ise bir ilkin altına imza atacak. Bu telefon, dünyanın 200 megapiksel çözünürlüğünde çift kameraya sahip ilk telefonu olarak piyasaya sürülecek. Arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde 85 mm odak uzaklığına sahip periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Ultra modelinde Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisi kullanılacak. Telefonda ayrıca 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alacak.