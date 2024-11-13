PC Oyuncularının Yeni Favorisi NVIDIA App Resmi Olarak Yayında

NVIDIA, oyun ve içerik üretimi deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefleyen NVIDIA App’i resmi olarak tanıttı. Bu yenilikçi uygulama, masaüstü ve dizüstü bilgisayar kullanıcılarının NVIDIA GPU’larından maksimum verim almasını sağlıyor. Özellikle oyun tutkunları ve içerik üreticileri için geliştirilen NVIDIA App, en yeni GeForce Game Ready ve NVIDIA Studio sürücülerine kolayca erişim imkânı sunuyor.

NVIDIA App, Kullanııclarına Neler Sunuyor?

Öne Çıkan Özellikler:

Birleşik GPU Kontrol Merkezi: Sürücülerin güncellenmesi, oyun ve uygulama ayarlarının optimize edilmesi tek bir platform üzerinden yapılabiliyor.

Sürücülerin güncellenmesi, oyun ve uygulama ayarlarının optimize edilmesi tek bir platform üzerinden yapılabiliyor. Oyun Kayıt Araçları ve Filtreler: 4K 120 FPS video yakalamadan yapay zekâ destekli oyun filtrelerine kadar birçok gelişmiş araç, oyuncuların hizmetine sunuluyor.

4K 120 FPS video yakalamadan yapay zekâ destekli oyun filtrelerine kadar birçok gelişmiş araç, oyuncuların hizmetine sunuluyor. Performans İyileştirme: Daha hızlı yükleme süreleri ve duyarlı bir kullanıcı arayüzü sayesinde, GeForce Experience’a kıyasla %50 daha hızlı bir deneyim sunuyor.

Kullanıcılar İçin Avantajlar

NVIDIA Overlay özelliğiyle oyun sırasında performans izleme ve istatistik görüntüleme kolaylığı.

AI destekli RTX özellikleri ile hem profesyonellerin hem de oyuncuların ihtiyaçlarına yanıt veren bir altyapı.

ile hem profesyonellerin hem de oyuncuların ihtiyaçlarına yanıt veren bir altyapı. Kütüphane Sekmesi: Sık kullanılan oyun ve uygulamalara hızlı erişim.

Sık kullanılan oyun ve uygulamalara hızlı erişim. Redeem Sistemi: NVIDIA’nın oyun içi ödülleri ve avantajlı fırsatları kullanıcılarına sunuluyor.

NVIDIA App, sadece performans artırıcı bir araç değil, aynı zamanda NVIDIA ekosisteminin tüm avantajlarını kullanıcı dostu bir arayüzle birleştiren bir platform.

Uygulamanın özelliklerini deneyimlemek ve NVIDIA teknolojilerinin sunduğu benzersiz ayrıcalıklardan faydalanmak için NVIDIA App’i indirin.