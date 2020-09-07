Nvidia GeForce RTX 3080 Test Sonuçları Sızdırıldı

NVIDIA, geçtiğimiz hafta yeni ekran kartları GeForce RTX 30 serisini tanıttı. Fiyat performans ekran kartı NVIDIA GeForce 3070, üst seviye ekran kartı GeForce RTX 3080 ve serinin en iyisi/tepe model GeForce RTX 3090 olarak tanıtıldı. NVIDIA’nın yeni üst seviye ekran kartı RTX 3080 için oyun canavarı denildi ancak test sonuçları paylaşılmadı. Şimdi, VideoCardz, ekran kartının benchmark sonuçlarını toparlayarak paylaştı.

NVIDIA GeForce RTX 3080 Benchmark Test Sonuçları

NVIDIA, yeni ekran kartları RTX 3070 ve RTX 3090 ile birlikte RTX 3080’i tanıttığından beri, üst seviye ekran kartının ne kadar oyun canavarı olduğunu bilmemizi sağlayacak veriler paylaşılmadı. Şimdi ekran kartının performansı hakkında fikir veren yeni benchmark’lar internete sızdırıldı. Görseller, yeni ekran kartlarının RTX 2080 ve RTX 2080 Ti modelleri ile kıyaslama sonuçlarını gösteriyor. Bu kıyaslamalar yeni ekran kartlarının oyun potansiyelini gerçekten göstermese de bize genel performansı hakkında bir fikir veriyor. Ancak bu kıyaslamaların onaylanmadığını ve mevcut Nvidia GeForce sürücüleri (456.6) üzerinde çalıştıklarını belirtmekte fayda var. RTX 3080, 17 Eylül’de satışa çıktığında Nvidia’nın yeni sürücüleri çıkarması muhtemel, bu da beraberinde performans iyileştirmesini getirecektir.

VideoCardz tarafından yayınlanan kıyaslamalardan da görebileceğiniz üzere, CUDA testlerinde GeForce RTX 3080, RTX 2080’den ortalama yüzde 68 daha hızlı. Ayrıca oyun ekran kartları söz konusu olduğunda önceden Nvidia’nın en yeni kartı olan RTX 2080 Ti’dan yüzde 38 daha hızlı olduğu görülüyor. Bununla birlikte, RTX 3080, RTX 2080’den iki daha hızlı ve RTX 2080 Ti’dan yaklaşık yüzde 60 daha hızlı. OpenCL testlerinde, RTX 3080, RTX 2080’den ortalama yüzde 68, RTX 2080 Ti’dan da yüzde 41 daha hızlı görünüyor. Bu, RTX 2080 Ti’ınızı RTX 3080 ile değiştirmeye değecek türden bir performans artışı olmasa da RTX 3080’in gerçekten etkileyici bir kart olacağı açık. Ekran kartı, yurt dışında 699 dolar, Türkiye’de 6690 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak.