Nvidia Blackwell İşlemcisi El Yakıyor ve Hayır, Fiyatından Değil Performansından

Nvidia Blackwell, her ne kadar yapay zeka dünyasında devrim niteliğinde bir işlemci olarak dikkat çekse de bu yüksek performanslı işlemci, büyük miktarda ısı üretiyor ve bu durum, gelişmiş soğutma çözümlerini zorunlu kılıyor.

Blackwell performansın zirvesi: Nvidia'nın yapay zekaya en fazla odaklanan işlemcisi olarak performansı gerçekten büyüleyici.

Ancak donanımın soğutma kısmına baktığımızda bu başarıyı orada göremiyoruz. Performansı, aynı segmentteki rakiplerinin hayal edemeyeceği seviyelerdeyken aşırı derecede ısı da üretiyor.

Mevcut Soğutma Sistemleri Yeterli Gelmiyor

Aşırı ısınmanın ekolojik sisteme karşı oluşturduğu tehlike bir yana, Blackwell’in sunduğu performans, aynı işlemleri gerçekleştiren daha az verimli parçalara kıyasla enerji açısından daha avantajlı.

Blackwell, tek başına aynı işi birden fazla standart işlemciye göre daha az enerjiyle yapıyor ve yaparken haliyle aşırı ısınıyor.

Mevcut hava soğutma sistemleri, böylesine güçlü bir işlemcinin ürettiği yüksek ısıyı kapatmakta başarılı olamıyor. Özellikle, 72 Blackwell işlemcisi içeren sunucuların hava soğutmasıyla çalıştırılmaya çalışılması, bu cihazların aşırı ısınmasına ve verimsiz çalışmasına yol açıyor.

Blackwell'in Dengi Lenovo Su Soğutma Sistemi

Lenovo, Neptune su soğutma teknolojisiyle bu ısınma sorununa öncülük ediyor.

Bu teknoloji, Lenovo’nun IBM’den devraldığı onlarca yıllık su soğutma deneyimine dayanıyor.Lenovo, soğuk su yerine sıcak suyla soğutma yapıyor.

Bu yöntem, hem daha güvenli hem de daha düşük maliyetli bir çözüm sunuyor.

Tabii böyle bir sistemin tehlikesi de yok değil. Lenovo her ne kadar olası sızıntıları önlemek için agresif uyarı sistemleri ve yüksek kaliteli bağlantılar kullanmış olsa da su sızıntısı ihtimal her daim masadadır ve yaşandığı takdirde yalnızca işlemciye değil, bütün sisteme zarar verir.

Ayrıca yeteri kadar test gerçekleştirilmezse, ani bir soğuma kaybında büyük sistem arızaları meydana gelir.

Lenovo, bu sorunların önüne geçmek için geçmiş tecrübelerden ders alarak riski minimize etti. Bu sayede, Neptune çözümü, Blackwell gibi yüksek ısı üreten işlemcileri güvenle destekleyebiliyor.