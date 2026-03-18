Oyunları Çok Daha Gerçekçi Yapan DLSS 5 Yerden Yere Vuruluyor

Oyunları çok daha gerçekçi hâle getiren teknolojinin en yeni sürümü DLSS 5 tanıtıldı. Normalde olması gerekenden çok daha az işlem gücü kullanarak daha gerçekçi görüntüler elde etmeye olanak sağlayan bu teknoloji, oyuncular tarafından çok hoş karşılanmadı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar, bu teknolojiyi âdeta yerden yere vurma ağırlıkta oldu.

Bir ürün ya da hizmet tanıtıldıktan sonra eğer sevilmezse eleştirilebilir, bu son derece normal bir durum ama yoğun eleştiriler büyük çoğunlukla birden yükselip daha sonra hızla azalmaya başlar. DLSS 5, milyonlarca oyuncunun oyun deneyimini doğrudan etkilediği için eleştiriler bir anlığına bile azalmadı. Alaylı paylaşımların giderek katlanması karşısında ise NVIDIA CEO'su Jensen Huang bu eleştirilere kulak kapatmadı. Bunun yerine eleştirilere doğrudan karşılık vermeyi tercih etti.

DLSS 5 Nasıl Çalışıyor?

DLSS 5, NVIDIA'nın yapay zeka destekli grafik iyileştirme teknolojisinin son sürümü. Çok az işlem gücü ile gerçekçi görüntülere sahip olmayı mümkün kılıyor. Ekrandaki her pikseli tek tek işlemiyor, bunun yerine görüntünün parçalarını tahmin edip dolduruyor. Yani sahne ve karakterler sıfırdan oluşturulmadan çok daha detaylı bir görüntü elde edilebiliyor.

DLSS 5 Neden Bu Kadar Çok Eleştirildi?

DLSS 5'in tanıtılmasından bu yana çok sayıda oyuncu tarafından eleştiri almasının temel sebepleri arasında oyunları çok kötü bir hâle getirdiği iddiası yer alıyor. Çoğu kişi, bu teknolojinin oyunların tekdüze hâle gelmesine neden olduğunu düşünüyor. Eleştiri okları özellikle Resident Evil Requiem'in ana karakteri Grace Ashcroft'ın yüzüne uygulanan iyileştirme örneği ile yöneltiliyor.

Karakterlerin yüz detaylarının aşırı pürüzsüz hâle geldiği veya yapay zeka ile oluşturulan görüntülerdeki yapaylık hissiyatının çok yüksek olduğu konusunda ortak bir görüş söz konusu. Oyunların arkasındaki ekiplerin yoğun bir tasarım ve geliştirme sürecinden geçerek sunduğu sanatı neredeyse tamamen yok ettiği öne sürülüyor.

NVIDIA CEO'su, DLSS 5 Eleştirileri Hakkında Ne Düşünüyor?

NVIDIA CEO'su Huang, DLSS 5'in sadece basit bir filtre gibi çalışmadığını, oyunun geometrisi ve dokuları ile yapay zekanın gücünü birleştiren bir sistem olduğunu ifade etti. Ayrıca geliştiricilere bu yapay zekayı kendi sanatsal stillerine göre ince ayarlar yaparak değiştirebileceklerini belirtti.

Bu sistemin sonradan işleme mantığına dayanmadığını söyleyen Huang tamamen kontrollü bir yapay zeka olmasından dolayı klasik üretken yapay zekalardan ayrıldığına dikkat çekti. DLSS 5'in bu sonbaharda piyasaya sürülmesi planlanıyor. Oyuncuların bu yeni sisteme alışıp alışmayacağı ise şimdilik büyük bir merakla bekleniyor.

Editörün Yorumu

Yeniliklere açık birisi olarak DLSS 5 ile ilgili eleştirilerin çok yerinde olduğunu düşünmüyorum. DLSS 5, tüm oyunları yapay hissettiren karakterlerle dolup taşırmayacak. Kontrol yine geliştiricilerde olmaya devam edecek. Kaldı ki bu devre dışı bırakılamayan bir özellik de değil. Kapatılabilen bir şey için bu kadar tartışma yürütmek bana çok da mantıklı gelmiyor.