Starfield PlayStation 5'e Geliyor! Fiyatı Şaşırttı (Video)

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen Starfield, geçtiğimiz yıllarda Xbox Series X/S ve PC için satışa sunulmuştu. Kısa sürede dünya genelinde çok popüler hâle gelen oyuna dair heyecan verici bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Starfield'ın PlayStation 5 sürümünün çıkış tarihi belli oldu.

Starfield PlayStation 5'e Ne Zaman Gelecek?

En iyi RPG oyunları arasında yer alan Starfield, 7 Nisan 2026 tarihinde PlayStation 5'e gelecek. PS5 sürümü DualSense özelliklerine sahip olacak. DualSense kontrolcüsü, oyunda farklı silah türlerinde farklı hissiyat verecek. Kontrolcünün üzerindeki aydınlatma, karakterin ve uzay gemisinin sağlık durumunu gösterecek.

Dokunmatik yüzey ise harita açma dahil olmak üzere çeşitli kısayollar içerecek. Tüm bunlar, daha iyi bir deneyim elde edilmesini sağlayacak. Starfield'ın bilgisayar ve Xbox Series X/S platformlarına 2023 yılının eylül ayında geldiğini belirtelim. Çok yakında oyunu PS5 oyuncuları da oynayabilecek.

Starfield'ın Fragmanı Nasıl İzlenir?

Oyuncuların uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmesini sağlayan Starfield'ın PlayStation 5 sürümü ile ilgili bir duyuru videosu yayınlandı. YouTube üzerinden yayınlanan video 3 dakika 13 saniye uzunluğunda. 132 binden fazla görüntülenme sayısına ulaşan videoda aksiyon dolu sahneler yer alıyor.

Starfield'ın Fiyatı Ne Kadar?

PlayStation 5 Fiyatı: 1.618 TL

1.618 TL PC Fiyatı: 34.99 dolar (1.547 TL)

34.99 dolar (1.547 TL) Xbox Fiyatı: 1.749 TL (Game Pass'te mevcut.)

Starfield'ın PS5 sürümü şu anda ön sipariş verilebiliyor. Standart sürüm için 1.618 TL, Premium sürüm için 2.265 TL fiyat etiketi belirlendi.Terran Armada hikâye DLC'si, Shattered Space hikâye genişletmesi, 1.000 Creation Credit, Constellation görünüm paketi ve dijital sanat kitabı ve oyun müzikleri yer alıyor.

Starfield Nasıl Bir Oyun?

RPG türündeki Starfield'da karakter oluşturup uzayın derinliklerinde heyecan verici bir maceraya adım atabiliyoruz. Görevleri tamamladıkça deneyim puanları kazanabiliyor ve bu puanlar sayesinde seviye atlayabiliyoruz. Seviyemiz yükseldikçe yetenek ağacında çeşitli beceerilerin kilidini açabiliyoruz.

Ana hikâyedeki görevlerin ynaı sıra yan görevler de yer alıyor. Bu, oynanış süresini uzatırken aynı zamanda oyunun daha keyifli hâle gelmesini sağlıyor. 2330 yılında geçen oyunda çok sayıda gezegen bulunuyor. Farklı atmosferlere sahip olan bu gezegenler, etkileyici manzaralar sunuyor.

Editörün Yorumu

Starfield'ı Xbox Series S konsolumda oynamıştım ve çok sevmiştim. Bence Bethesda Game Studios'un en iyi oyunlarından biri. Hem etkileyici atmosfere hem de başarılı oynanış sistemine sahip olan oyun, uzun süre boyunca çok keyifli zaman geçirmemi sağlamıştı. PlayStation 5'e gelecek olmasının ise oyunu henüz deneyimleyememiş PlayStation oyuncuları açısından harika bir gelişme olduğunu düşünüyorum.