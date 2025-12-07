Nvidia CEO'sundan Huawei'ye Övgü Dolu Sözler!

Teknoloji dünyasında rekabet her geçen gün sertleşirken şirketler rakiplerini geride bırakmak için stratejik adımlar atıyor. Bu zorlu yarış sektördeki dengeleri belirleyen kritik bir faktör hâline gelmiş durumda. Tam da böyle bir ortamda Nvidia CEO’sundan Çinli bir teknoloji devine dikkat çekici bir övgü geldi. İşte ayrıntılar...

Nvidia CEO'sundan Huawei'ye Övgü

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, ABD’de düzenlenen Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi etkinliğinde yaptığı konuşmada Huawei’nin tarihteki en güçlü teknoloji şirketlerinden biri olduğunu ve bu nedenle saygıyı hak ettiğini söyledi. Huang, firmanın yalnızca büyük bir şirket olmanın ötesinde, derin ve geniş bir teknoloji vizyonuna sahip olduğunu belirtti.

Huang’a göre Huawei, hem yapay zekâ hem de otonom sürüş teknolojilerinde olağanüstü bir seviyeye ulaşmış durumda. Özellikle yapay zekâ çip tasarımı, sistem tasarımı ve sistem yazılımındaki tecrübeleri, birçok şirket için hâlâ erişilmesi zor bir noktada bulunuyor. Ayrıca CEO, firmanın sahip olduğu yazılım teknolojilerinin teknoloji dünyasında eşine az rastlandığını da ekledi.

Nvidia CEO’sunun ifadeleri şu şekilde:

Huawei yalnızca son derece yenilikçi değil, aynı zamanda olağanüstü ölçeğe ve güce sahip bir şirket. Huawei bizden çok daha büyük; şirket büyüklüğü, çalışan sayısı ve teknolojik kabiliyetleri bakımından hem derin hem geniş. Bir Huawei telefonunu dikkatlice inceleyen herkes, içindeki teknolojik mucizeleri görür. Rakibimiz olabilir, ancak onları takdir etmeye ve saygı duymaya devam ediyoruz. Rakipler düşman değildir. Dünya büyük ve umarım uzun yıllar boyunca rekabet edebiliriz. Onlara karşı hislerim hayranlık, saygı ve güçlü bir rekabet ruhudur.

Aslına bakılırsa Huawei, sadece Nvidia CEO’su tarafından övülmüyor. Hatırlayanların bileceği üzere Çinli firma, 2019 yılında ABD’nin kara listesine alınmış ve bu nedenle ABD’li büyük şirketlerle olan iş birliğini ciddi şekilde sınırlandırmak zorunda kalmıştı.

Özellikle Google, Intel, Qualcomm, Broadcom ve Microsoft’tan gelen donanım ve yazılım tedarikleri büyük ölçüde durdu, Google servisleri ise Huawei telefonlarında kullanılamaz hâle geldi. Bunun sonucunda Huawei, Android işletim sistemine bağımlılığını azaltmak için kendi işletim sistemi HarmonyOS’u geliştirdi.

İhtiyacı olan teknolojilere erişebilmek için Çinli tedarikçilere yönelen ve kendi üretim kapasitesini artıran teknoloji devi, bu sayede gücünü artırarak adeta “kötü komşu ev sahibi yapar” misali daha yüksek bir noktaya ulaştı. bu nedenle Huawei, birçok kesim tarafından övgü alıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.