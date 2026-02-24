NVIDIA İşlemcili Bilgisayarlar Geliyor: İşte İlk Dizüstü Üreticileri!

NVIDIA yalnızca GPU pazarına hâkim olmakla yetinmek istemiyor. The Wall Street Journal’ın haberine göre şirket, merkezi işlem birimi (CPU), grafik işlem birimi (GPU) ve nöral işlem birimini (NPU) tek bir pakette birleştiren bir sistem-on-chip (SoC) üzerinde çalışıyor.

Qualcomm ve Apple’ın sistem-on-chip çözümlerinde olduğu gibi, bu yeni çip de Intel ve AMD tarafından kullanılan x86 mimarisi yerine Arm mimarisini temel alacak. MediaTek iş birliği ile geliştirilen bu çiple güçlendirilen Dell ve Lenovo dizüstü bilgisayarların birkaç ay içinde piyasaya çıkma ihtimali var.

NVIDIA Bu Yılın İlk Yarısında Dizüstü Bilgisayar Çipini Piyasaya Sürecek

GeForce RTX GPU’lara sahip üst düzey oyuncu ve içerik üretici dizüstülerinin aksine, NVIDIA tasarımı ve MediaTek üretimi bu yeni SoC’yi kullanan dizüstülerin ince, hafif ve uzun pil ömürlü olması bekleniyor. Yeni çiplerin N1 ve N1X olarak adlandırılacağı belirtiliyor.

NVIDIA’nın grafik işlemciler konusundaki uzmanlığı göz önüne alındığında asıl soru şu: Bu yeni çipteki entegre GPU’dan ne kadar performans bekleyebiliriz? Uzun pil ömrü ve güçlü grafik performansını bir arada sunan, hatta AAA oyunları makul çözünürlük ve kalite ayarlarında oynatabilen ince ve hafif tasarımlar görebilecek miyiz?

Qualcomm Snapdragon X tabanlı dizüstüler uzun pil ömrü sunarken, genellikle grafik performansı konusunda geride kalıyor. Arm tarafında oyun uyumluluğu gelişiyor olsa da hâlâ x86 kadar yaygın değil.

NVIDIA’nın RTX GPU’ları sayesinde oyun geliştiricileriyle kurduğu güçlü bağlar düşünüldüğünde, Arm tabanlı bir NVIDIA çipinin Arm uyumluluğunu daha da hızlandırması şaşırtıcı olmaz.

On yıllar boyunca Windows dizüstü bilgisayar alıcılarının iki seçeneği vardı: Intel veya AMD. Birkaç yıl önce Qualcomm, Arm tabanlı Snapdragon X serisiyle üçüncü bir alternatif sundu. Şimdi ise Nvidia, hem Arm hem de x86 tabanlı çözümleriyle dördüncü bir seçenek olarak sahneye çıkmaya hazırlanıyor.