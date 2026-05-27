Spotify Beklenen Yeni Özelliği Duyurdu! Podcast Dinleyicileri Sevinecek

Popüler müzik uygulaması Spotify, bugün kullanıcılarına yeni bir özelliğini daha duyurdu. Podcast Clip adındaki bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar dinledikleri podcastdeki herhangi bir bölümün klibini alabilecekler. Pekii bu yeni özelliğin detayları neler? Podcast'den nasıl klip alınır? İşte, yeni özellik hakkındaki tüm merak edilenler.

Spotify'ın Kullanıcılara Sunduğu Yeni Özelliği Nedir?

Spotify bugün kullanıcılarına Podcast Clip adındaki yeni özelliği duyurdu. Bu özellik sayesinde dinleyiciler, dinledikleri bir podcastin sevdikleri bir bölümünü kırparak klip alabiliyor. Ayrıca, podcastden kırptığınız bir bölümü sosyal medyanızda paylaşabiliyorsunuz. Şirket bu özellikle, podcastleri daha erişilebilir hale getirmeyi, beğenilen kısımları paylaşmayı basitleştirmeyi ve dinleyicilerin içeriği daha hızlı keşfetmesini amaçlıyor.

Spotify Podcastlerden Nasıl Klip Alınır?

Podcast Clip özelliğini kullanmak için öncellikle dinlemek istediğiniz bir podcasti açın. Güncellemeden sonra, durdurma tuşunun altında bir makas işareti bulunacak. Bu simgeye dokunduktan sonra, podcastdeki istediğiniz yerin klibini alabilirsiniz. Kestiğiniz kısmı ön izledikten sonra kaydedebilirsiniz.

Kaydettiğiniz kliplerler otomatik olarak kütüphanenize eklenecek. Buradan paylaş simgesine basarak kestiğiniz klibi sosyal medyanızda paylaşabilirsiniz.

Spotify Podcast Clip Özelliği Sadece Premium Üyeler İçin mi?

Spotify, Podcast Clip özelliğini mobil cihazlar üzerinden hem ücretsiz hem de premium üyelerin kullanımına sundu. Yani premium üye olmasanız bile Spotify'ın Podcast Clip özelliğini kullanabilirsiniz.

Spotify Podcast Clip Özelliği Türkiye'de Kullanıcılara Sunulacak mı?

Spotify, Podcast Clip özelliğini küresel olarak kullanıma sunacak. Ancak özellik şu an için aktif değil. Gelecek bir güncellemeyle kullanıcılar bu özelliği yakında kullanmaya başlayabilecek

Editörün Yorumu

Bir Spotify kullanıcısı olarak, podcastlerin belirli bir kısmını kaydedememek veya keserek paylaşamamak sinir bozucu bir durumdu. Şirketin, Podcast Clip özelliği ile bu soruna bir çözüm bulmasına sevindim. Bu özelliğin en yakında güncellemeyle kullanıcılara sunulmasını bekliyorum.