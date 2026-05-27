YouTube’dan Gerçekçi Yapay Zekâ Videolarına Yeni Önlem!

Son yıllarda yapay zekâ uygulamalarının hızla yaygınlaşmasıyla birlikte yapay zekâ ile oluşturulan videoların sayısında da büyük bir artış yaşandı. Sosyal medya platformlarında her gün karşımıza çıkan bu içerikler çoğu zaman eğlenceli ve dikkat çekici olsa da bazıları gerçek ile kurgu arasındaki çizgiyi bulanıklaştırabilyor. Oldukça gerçekçi yapay zekâ videoları, kullanıcıların içeriklerin gerçek olup olmadığını anlamasını giderek zorlaştırıyor.

YouTube ise aslında bir süredir yapay zekâ ile oluşturulan içeriklerde yapay zekâ etiketi gösteriyordu. Ancak bu etiket biraz geri planda kaldığı için kullanıcıların gözünden kaçabiliyordu. Şimdi şirket, bu sistemi çok daha görünür hâle getirecek yeni bir düzenlemeyi devreye aldı. Peki YouTube’un yeni yapay zekâ etiket sistemi nasıl çalışacak? İşte detaylar...

YouTube’un Yeni Yapay Zekâ Etiket Sistemi Nasıl Çalışacak?

YouTube, yapay zekâ ile oluşturulan içerikler için aslında bir süredir yapay zekâ etiketi gösteriyor. Ancak bu etiket videonun açıklama bölümünde yer aldığı için kullanıcıların açıklamayı genişletip kontrol etmesi gerekiyordu. Bu nedenle birçok izleyici izlediği videonun yapay zekâ ile oluşturulduğunu fark etmeyebiliyordu.

Şirket şimdi ise bu sistemi daha görünür hâle getirecek yeni bir düzenlemeyi kademeli olarak devreye alıyor. Yeni sistemle birlikte uzun videolarda yapay zekâ bilgisi video oynatıcısının hemen altında, açıklama bölümünün üstünde yer alacak. Shorts videolarında ise etiket doğrudan videonun üzerinde gösterilecek. Böylece kullanıcılar izledikleri içeriğin yapay zekâ ile oluşturulup oluşturulmadığını ilk bakışta anlayabilecek.

Ancak yeni düzenleme tüm videoları kapsamayacak. YouTube özellikle oldukça gerçekçi görünen ve kullanıcıları yanıltma ihtimali bulunan yapay zekâ içeriklerinde etiketi daha görünür şekilde gösterecek. Yapay zekâ ile üretildiği kolayca anlaşılabilen videolarda ise yapay zekâ etiketi açıklama bölümünde gösterilmeye devam edecek.

YouTube, Yapay Zekâ ile Üretilen Videoları Nasıl Tespit Edecek?

Bilindiği üzere YouTube, içerik üreticileri platforma video yüklerken videonun yapay zekâ ile oluşturulup oluşturulmadığını belirtmelerini istiyor. Yani içerik üreticileri yükleme sırasında videoda yapay zekâ kullanılıp kullanılmadığını işaretleyebiliyor. Yeni sistemle birlikte ise YouTube yalnızca içerik üreticisinin bu seçeneği işaretleyip işaretlememesine bağlı kalmayacak.

Eğer içerik üreticisi videonun yapay zekâ ile oluşturulduğunu belirtmese bile platform, içeriği analiz ederek bunu otomatik olarak tespit edebilecek. Böylece yapay zekâ etiketi doğrudan YouTube tarafından videoya eklenecek. Peki ya bir video aslında yapay zekâ ile oluşturulmadığı hâlde platform yanlışlıkla yapay zekâ etiketi eklerse ne olacak?

İçerik Üreticileri, Yanlış Yapay Zekâ Etiketlerine İtiraz Edebilecek mi?

Evet. YouTube, yanlışlıkla yapay zekâ etiketi eklenen videolar için içerik üreticilerine itiraz hakkı tanıyacak. Eğer bir video aslında yapay zekâ ile oluşturulmadığı hâlde platform tarafından otomatik olarak işaretlenirse içerik üreticileri YouTube Studio üzerinden geri bildirim gönderebilecek.

Editörün Yorumu

YouTube’un yeni sistemi aslında oldukça önemli bir dönemin başlangıcını gösteriyor. Çünkü artık internette gördüğümüz her videonun gerçek olup olmadığını anlamak giderek zorlaşıyor. Özellikle yapay zekâ araçlarının son dönemlerde inanılmaz seviyeye ulaşması, sosyal medya platformlarını da bu konuda adım atmaya zorluyor. Bu nedenle YouTube’un yeni yapay zekâ etiket sistemini güzel bir gelişme olarak görüyorum.

Ancak burada en büyük soru işareti sistemin hata payının ne kadar düşük olacağı. Çünkü gerçek videoların yanlışlıkla yapay zekâ içeriği olarak işaretlenmesi pek de hoş olmayabilir. Umarım YouTube’un geliştirdiği sistem bu konuda mümkün olduğunca isabetli çalışır.