NVIDIA, Ekran Kartınızı Yormadan 4K'da 240 FPS Oyun Oynatan DLSS 4'ü Duyurdu

Las Vegas'taki CES 2025'e adeta çıkartma yapan NVIDIA, yeni nesil RTX 5000 serisi ekran kartı modellerine ek olarak DLSS 4 teknolojisini tanıttı. Oyun performansını artırmak için yapay zeka teknolojisinden faydalanan bu yeni sürüm, performansınızı 8 kata kadar artırabiliyor. Böylelikle NVIDIA 4K çözünürlükte 240 FPS oyun deneyimini mümkün kılıyor.

DLSS 4 Özellikleri

Bilmeyenler için DLSS yani "Deep Learning Super Sampling", NVIDIA'nın yapay zeka destekli bir görüntü yükseltme teknolojisine verdiği isim. Bu teknoloji ile düşük çözünürlükte işlenen oyun görüntüleri, yapay zeka desteğiyle daha yüksek çözünürlükte ve kaliteli hale getirir. Aynı zamanda yine yapay zeka ile yeni kareler oluşturur ve oyunun daha akıcı olmasını sağlar.

Bu sayede performans artışı sağlanırken görüntü kalitesinden ödün verilmez. Şimdi ise NVIDIA bunun yeni versiyonu olan DLSS 4 ile karşımızda. DLSS 4, NVIDIA'nın Transformer mimarisinden güç alıyor. ChatGPT ve Gemini gibi yapay zeka araçlarında kullanılan bu model, kare oluşturma sürecinde %40 daha hızlı çalışıyor ve %30 daha az VRAM kullanıyor.

Şirketin iddiası bu sürümün daha fazla ayrıntı ve stabil bir görüntü sunacağı yönünde. Yeni teknolojiyi destekleyen ilk oyunlar arasında Alan Wake 2, Cyberpunk 2077, Indiana Jones and the Great Circle ve Star Wars Outlaws yer alıyor.

RTX 50 serisi GPU’lar Ocak sonunda piyasaya sürüldüğünde, 75 oyun ve uygulama bu teknolojiyi destekleyecek. Ayrıca, “DLSS Ray Reconstruction”, “Super Resolution” ve “DLAA” gibi mevcut DLSS özellikleri, tüm GeForce RTX GPU’larında Transformer tabanlı yapay zeka modelleriyle güncellenebilecek. Ne yazık ki şirketin tüm yeni DLSS özelliklerinden faydalanmak isteyenlerin RTX 5000 serisi ekran kartı modellerini satın alması gerekecek.

Nvidia, ayrıca Reflex 2 teknolojisini de duyurdu. Reflex 2’nin yeni “Frame Warp” özelliği, gecikmeyi %75’e kadar azaltabiliyor. Bu teknoloji, GPU kareyi işlerken CPU’nun bir sonraki kare için kamera pozisyonunu hesaplamasına dayanıyor.

GPU tarafından işlenen kare, bu yeni pozisyona göre ayarlanıyor ve ekrana gönderilmeden hemen önce bu işlem tamamlanıyor. Nvidia, Reflex 2’nin gecikmeyi 27 ms’den 14 ms’ye kadar düşürdüğünü belirtiyor. Bu teknoloji ilk olarak The Finals ve Valorant oyunlarında RTX 50 serisi GPU’lar için kullanılabilir olacak.