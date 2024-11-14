Nvidia GeForce Now Kullanıcılarına Kötü Haber! Aylık Saat Sınırı Geldi

Herhangi bir donanıma gerek duymadan tamamen sunucular üzerinden oyun deneyimi yaşamaya imkan veren GeForce Now, kullanıcılarını üzecek yeni bir haberle gündeme geldi. Nvidia, bulut oyun platformu kullanıcılarının aylık oynama saatlerini kısıtlayacağını açıkladı.

Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak bu yenilikle, Performans ve Ultimate aboneleri için aylık 100 saatlik oyun süresi limiti getirilecek.

Süre Uzatmak İsteyen Oyuncular Ücret Ödeyecek

Nvidia'nın açıklamasına göre alınan bu karar tamamen hizmet kalitesini artırma amacı güdüyor. Aylık 100 saatlik kotayı dolduran ve ek oyun süresi isteyen aboneler, Performans paketi için 2,99 dolar, Ultimate paketi için 5,99 dolar karşılığında 15 saatlik ek süre paketleri satın alabilecekler.

Nvidia'nın yaptığı açıklamaya göre, mevcut üyelerin yaklaşık yüzde 94'ü aylık 100 saatlik oyun süresini aşmıyor, bu nedenle büyük bir kullanıcı kitlesi için herhangi bir etkisi olmayacak.

Eski Abonelere Sınırsız Oyun Saati Hakkı

31 Aralık 2024 tarihinden önce abone olan kullanıcılar, 2026 yılına kadar sınırsız süre avantajına sahip olacaklar. Türkiye’deki Basic (ücretsiz) ve Premium kullanıcılarının bu sınırlamadan ne zaman etkileneceği ise henüz netleşmedi.