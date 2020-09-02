NVIDIA, GeForce RTX 30 Serisi Ekran Kartlarını Duyurdu

NVIDIA, yeni GeForce RTX 30 ekran kartlarını duyurdu. Nvidia GeForce RTX 3080 üst seviye model olarak karşımıza çıkarken, GeForce RTX 3070 fiyat performans ekran kartı olarak karşımıza çıkıyor; GeForce RTX 3090 ise grafik işlemci birimi ile dikkat çekiyor. Nvidia’nın yeni GeForce RTX 30 serisi ekran kartlarının özellikleri, Türkiye fiyatları ve çıkış tarihleri haberimizde.

NVIDIA GeForce RTX 30 Serisi Ekran Kartları

NVIDIA’nın ikinci nesil RTX GPU’larından olan GeForce RTX 30 serisi, Nvidia Ampere mimarisine dayanıyor ve önceki nesil GPU’lara göre 2 kat fazla performans ve 1.9 kat daha fazla verimlilik sağlıyor. NVIDIA, üç yeni ekran kartına (GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070 ve GeForce RTX 3090) ek olarak GeForce oyuncuları için bir dizi yeni platformlar sundu. Bunlar, rekabet etmeyi seven oyuncuları daha hızlı hale getiren NVIDIA Reflex, yayıncıların sanal yayın stüdyoları kurmaları için yapay zekadan faydalanan NVIDIA Broadcast ve film oluşturmak için gerçek zamanlı bilgisayar grafik motorları kullananlara yönelik NVIDIA Omniverse Machinima.

GeForce RTX 3070 Ekran Kartı Özellikleri ve Fiyatı: (İdeal Fiyat/Performans)

GeForce 2080 Ti’a göre daha hızlı, ayrıca aynı fiyata sahip RTX 2070’den yüzde 60 daha hızlı

Oyun ve yaratıcı türler için şimdiye kadar geliştirilmiş en hızlı GPU ve 8K 60fps hızda çalışıyor.

24GB GDDR6X bellek en zorlu yapay zeka algoritmalarının üstesinden gelebiliyor ve büyük verileri aynı anda işlemeye ihtiyaç duyan iş yüklerinin altından kalkabiliyor.

TITAN RTX’den yüzde 50 daha hızlı

Ekim ayında 4805 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

GeForce RTX 3080 Ekran Kartı Özellikleri ve Fiyatı: (Üst Seviye)

İlk RTX 2080’den 2 kat daha hızlı

4K oyunlar için tasarlandı, 4K 60fps üzerinde çalışıyor.

8 nanometre özel üretim süreci üzerine inşa edildi, 28 milyar transistör ve yeni Micron GDDR6X belleğe sahip.

17 Eylül’de 6690 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

GeForce RTX 3090 Ekran Kartı Özellikleri ve Fiyatı: (Amansız GPU)

Üç yuvalı, çift eksenli hava akışı, TITAN RTX’den 10 kata kadar daha sessiz tasarıma sahip ve GPU’yu 30 dereceye kadar daha soğuk tutabiliyor.

24 Eylül’de 14.400 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

GeForce RTX 3090, 3080 ve 3070 ekran kartları ASUS, Colourful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY ve Zotac gibi kart sağlayıcıları tarafından stok saatli ve fabrikada hız aşırtmalı modeller de dahil olmak üzere özel anakartlar olarak sunulacak. Founders Editions ise www.nvidia.com adresinden ulaşılabilir olacak. Kısıtlı bir süre için, yeni bir GeForce RTX 30 Serisi ekran kartları ya da bu ekran kartları yüklü olan sistemlerden satın alan oyuncular, Watch Dogs: Legion’ın PC için dijital bir sürümünü ve bir yıllık NVIDIA GeForce Now servisine abonelik kazanacaklar.