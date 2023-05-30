NVIDIA GH200 Grace Hopper Duyuruldu: Tamamen Yapay Zeka Odaklı Süper Bilgisayar!

Son yılların en iyi çıkış yakalayan teknoloji şirketlerinden olan NVIDIA, başarısını sürdürüyor. Yapay zeka alanına büyük yatırımlar yapan şirket, yatırımlarını yeni donanımlarla destekliyor. NVIDIA'nın tamamen yapay zeka odaklı süper bilgisayarı NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip duyuruldu.

Grace CPU ve Hopper GPU teknolojilerini bir araya getiren süper bilgisayar, şu an için dünyanın en güçlü yapay zeka donanımlarından biri. NVIDIA'nın yakın zamanda iş ortaklarıyla birlikte sektörü domine etmesi bekleniyor.

Çin İstese Bile Alamaz!

Geçtiğimiz günlerde 1 trilyon hisse değerini geçen NVIDIA, an itibarıyla en değerli teknoloji şirketlerinden biri. Ayrıca Tayvan'ın dünyaya açılan kapısı konumundaki şirketin uluslararası pek çok anlaşması bulunuyor. ARM tabanlı 72 çekirdek işlemci, 96 GB HBM3 ve 576 GB GPU belleği barındıran süper bilgisayar, muadillerinden çok daha hızlı olacak.

Yapay zeka devriminin bayrak taşıyıcılarından olan NVIDIA, donanım yatırımları sayesinde teknolojiye yön vermeyi amaçlıyor. Bu bağlamda hem veriyolu kapasitesi ile PCIe Gen5 şeritlerinden 7 kat daha yüksek hız sunabilen hem de işlem gücü konusunda x86 mimariye sahip rakiplerine fark atan süper bilgisayarın başta Microsoft gibi yapay şirketler tarafından satın alınacağı düşünülüyor.

Yeni süper bilgisayar öylesine kıymetli bir teknoloji ki üzerinde satın alım sınırlaması bulunuyor. Buna göre Çin, ABD yaptırımları nedeniyle istese bile parası karşılığında NVIDIA GH200 Grace Hopper satın alamayacak.

NVIDIA GH200 Grace Hopper Özellikleri