NVIDIA GH200 Grace Hopper Duyuruldu: Tamamen Yapay Zeka Odaklı Süper Bilgisayar!
Yapay zeka teknolojilerinin öncü şirketlerinden olan NVIDIA, yakın zamanda yapay zeka odaklı yeni süper bilgisayarını duyurdu.
Son yılların en iyi çıkış yakalayan teknoloji şirketlerinden olan NVIDIA, başarısını sürdürüyor. Yapay zeka alanına büyük yatırımlar yapan şirket, yatırımlarını yeni donanımlarla destekliyor. NVIDIA'nın tamamen yapay zeka odaklı süper bilgisayarı NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip duyuruldu.
Grace CPU ve Hopper GPU teknolojilerini bir araya getiren süper bilgisayar, şu an için dünyanın en güçlü yapay zeka donanımlarından biri. NVIDIA'nın yakın zamanda iş ortaklarıyla birlikte sektörü domine etmesi bekleniyor.
Çin İstese Bile Alamaz!
Geçtiğimiz günlerde 1 trilyon hisse değerini geçen NVIDIA, an itibarıyla en değerli teknoloji şirketlerinden biri. Ayrıca Tayvan'ın dünyaya açılan kapısı konumundaki şirketin uluslararası pek çok anlaşması bulunuyor. ARM tabanlı 72 çekirdek işlemci, 96 GB HBM3 ve 576 GB GPU belleği barındıran süper bilgisayar, muadillerinden çok daha hızlı olacak.
Yapay zeka devriminin bayrak taşıyıcılarından olan NVIDIA, donanım yatırımları sayesinde teknolojiye yön vermeyi amaçlıyor. Bu bağlamda hem veriyolu kapasitesi ile PCIe Gen5 şeritlerinden 7 kat daha yüksek hız sunabilen hem de işlem gücü konusunda x86 mimariye sahip rakiplerine fark atan süper bilgisayarın başta Microsoft gibi yapay şirketler tarafından satın alınacağı düşünülüyor.
Yeni süper bilgisayar öylesine kıymetli bir teknoloji ki üzerinde satın alım sınırlaması bulunuyor. Buna göre Çin, ABD yaptırımları nedeniyle istese bile parası karşılığında NVIDIA GH200 Grace Hopper satın alamayacak.
NVIDIA GH200 Grace Hopper Özellikleri
- GPU belleği: 480 GB LPDDR5 CPU belleği ve 96 GB HBM3
- Veriyolu Bağlantısı: NVLink-C2C ile Grace Hopper Superchip'ler ve NVLink Switch System ile 256 GPU arasında bağlantı
- Bellek Erişimi: GPU paylaşımlı bellek programlama modeline yüksek hızda NVLink üzerinden erişilebilen 144 terabayt bellek.
- Bellek Performansı: NVIDIA DGX GH200, NVLink üzerinden GPU paylaşımlı bellek programlama modeline 500 kat daha fazla bellek
- Bağlantı Hızı: Tüm GPU'ların, diğer GPU'ların belleğine ve tüm NVIDIA Grace CPU'ların genişletilmiş GPU belleğine 900 GB/sn hızda erişimi
- Topoloji: DGX: İki seviyeli, bloke etmeyen, yüksek bant genişliğine sahip bir NVLink ağı
- DGX GH200 Sistemi Ölçeklenebilirliği: ConnectX-7 adaptörleri sayesinde DGX GH200 sistemleri birbirine bağlanarak 256 GPU'dan daha fazla sayıda GPU ile ölçeklenebilirlik
- İletişim Hızı: NVIDIA SHARP in-network hesaplama ve BlueField-3 NIC ile 128 TB/sn biseksiyon bant genişliği
- Performans Avantajları: Yerabaytlarca belleğe ihtiyaç duyan büyük ölçekli AI ve HPC çalışmalarında 4 ila 7 kat hız artışı
- Yazılım Çözümleri: DGX GH200, NVIDIA Base Command ve NVIDIA AI Enterprise gibi yazılımlarla birlikte gelerek AI geliştirme ve dağıtım süreçlerini kolaylaştırılması
- Depolama ve Ağ Performansı: Yüksek hızlı bir depolama ağı ve çeşitli veri tiplerini (metin, tablo verisi, ses ve video) paralel ve yüksek performansla işleyebilen ağ
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