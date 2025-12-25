Nvidia, Şimdiye Kadarki En Büyük Yatırımını Yapıyor!

Son yıllarda yapay zekâ yatırımları sayesinde dünyanın en değerli şirketi konumuna ulaşan Nvidia, gücüne güç katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak ABD'li şirket, şimdiye kadarki en büyük yatırımını yapmaya hazırlanıyor. Buna göre rakip firmayı bünyesine katıyor. İşte ayrıntılar...

Nvidia, Yapay Zeka Çip Geliştiricisi Groq’u Satın Alıyor

Nvidia, yapay zeka çipleri geliştiren Groq isimli girişimi 20 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı. Teknoloji şirketlerinin yapay zekâ çalışmaları için yoğun şekilde ihtiyaç duyduğu çipler için rakipsiz bir tedarikçi haline gelmeye çalışan Nvidia, bu sayede pazardaki etkisini artıracak.

Üstelik Groq, Nvidia için oldukça büyük bir yatırım olacak. Öyle ki yüksek işlemci gücüne ihtiyaç duyulan bu dönemde LPU adı verilen farklı bir çip üzerinde çalışıyor bu ve bu çipin büyük dil modellerini 10 kat daha hızlı çalıştırabildiği iddia ediliyor. Üstelik bunun için onda bir kadar enerjiye ihtiyaç duyduğu söyleniyor. Buna göre Nvidia değerli bir şirketi bünyesine katmış gibi görünüyor.

Mevzubahis anlaşmanın ne zaman tamamlanacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Görünen o ki Nvidia, Groq’un sahip olduğu teknolojiler sayesinde yapay zekâ alanındaki gücünü artırmayı hedefliyor. Önümüzdeki dönemlerde teknoloji dünyasında neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz.

Nvidia'nın Daha Önceki En Büyük Yatrımı Neydi?

Nvidia, 2020 yılında veri merkezi altyapısı ve yüksek performanslı ağ çözümleri konusunda uzmanlaşmış Mellanox Technologies’i bünyesine katmıştı. Şirket için yapılan yatırım 6,9 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Bu satın alma o dönemde ABD'li firmanın en büyük yatırımı olurken, Groq’un yaklaşık 20 milyar dolara satın alınmasıyla birlikte artık Nvidia’nın en yüksek tutarlı yatırımı artık Mellanox Technologies değil.

