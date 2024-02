Nvidia Piyasa Değerini Artırmaya Devam Ediyor: Büyük Şirketleri Geride Bıraktı!

Nvidia, piyasa değeriyle rekor üzerine rekor kırıyor. Amazon'un piyasa değerini geçtikten sadece bir gün sonra Alphabet'in de önüne geçti. Şirket, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde gelirlerini %200 oranında artırmayı başardı.

2024 yılının henüz ilk çeyreğinde de dikkatleri üzerine çeken Nvidia, bu hafta piyasa değerini Amazon ve Alphabet'in de önüne taşıtı. İlk aşamada Amazon'u geride bırakan şirket, sadece bir gün sora Alphabet'i de solladı.

Nvidia Piyasa Değerini Artırmaya Devam Ediyor

Bloomberg'in paylaştığı bilgiler doğrultusunda Nvidia'nın hisseleri 1,83 trilyon dolara ulaştı. Onu hemen arkasından Google'ın çatı şirketi Alphabet takip ediyor. Alphabet'in yaklaşık olarak 1,82 trilyon dolar piyasa değeri bulunuyor.

Nvidia'nın değerini artırması, onu dünyanın en değerli dördüncü şirketi yapmaya yetti. Dünyanın en değerli ilk şirketi ise şu şekilde:

Microsoft

Apple

Saudi Aramco

Geçen sene yapay zeka şirketleri de piyasada büyük bir devrim yaratsa da Nvidia da kendi değerini büyük bir hızla katladı. Şirketin şu anda üretimini yaptığı H100 çipi hem OpenAI'ın ChatGPT'sini hem de günümüzdeki büyük dil modellerini (LLM) destekliyor.

Öte yanda büyük dil modellerinin bulunduğu projeler arasında Microsoft, Meta ve Amazon'un da projeleri bulunuyor. Bu sayede piyasadaki rekabet de tüm hızıyla devam ediyor. Microsoft, Nvidia, Google ve Meta'nın yapay zeka çipi üretimi konusunda birbiriyle yarış içinde olduklarını söylemek mümkün.

Bu yarışın galibi kim olacak belli değil ancak şu an için Nvidia'nın daha fazla bellek kapasitesine ve bant genişliğine sahip olan H200'ü her an piyasaya sürülebilir.