Nvidia’nın Yeni Rotası: İnsansı Robotları Beslemek

Dünyanın önde gelen çip üreticisi Nvidia, humanoid (insansı) robotlar için tasarlanan Jetson Thor adını taşıyan yeni nesil kompakt bilgisayarlarını, yılın ilk yarısında piyasaya süreceğini açıkladı. Financial Times bu haberi doğruladı.

Peki, Nvidia neden şimdi bu alana daha da güçlü bir şekilde odaklanıyor? Bu hamle aslında şaşırtıcı değil; Nvidia, robotik alanındaki varlığını yıllardır adım adım güçlendiriyor. Ancak Nvidia’nın hedefi, doğrudan Tesla gibi üreticilerle rekabet etmek değil. İşte detaylar...

Robot Üreticilerine Altyapı Sağlıyor

Şirketin Robotik Başkan Yardımcısı Deepu Talla, geçen ay Tokyo’da yaptığı açıklamada, dünya genelinde bulunan yüz binlerce robot üreticisine altyapı sağlayarak bir tür OEM (orijinal ekipman üreticisi) olarak hareket etmeyi planladıklarını belirtti.

Talla’ya göre, böyle bir hamlenin arkasında iki büyük teknolojik devrim var: Üretici yapay zeka modellerinin son yıllarda yükselişe geçmesi ve robotların bu yapay zeka modellerini simülasyon teknolojileri ortamında eğitmeye başlamış olması.

Büyük Müşterilerin Siparişleri Bekliyor

Nvidia’nın resmi açıklamalarında yer almasa da, bu hamlenin arkasında başka bir motivasyon olduğu da kesin. Google ve Amazon gibi büyük müşteriler, Nvidia’nın AI çiplerine olan bağımlılıklarını azaltmak için kendi çözümlerini geliştirmeye çalışıyor.

Bu arada, Nvidia’nın Tesla’ya destek verdiği de biliniyor. Tesla’nın ünlü humanoid robotu Optimus, Nvidia teknolojisi kullanılarak geliştiriliyor.

Yani Nvidia, Tesla gibi büyük oyunculara teknoloji sağlayarak hem alandaki gücünü pekiştiriyor hem de kendisine yeni fırsatlar yaratıyor. Ayrıca müşterilerini de elinde tutmak için çaba gösteriyor.