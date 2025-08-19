Nvidia İnsansı Robotların "Babasını" İnşa Etti! Jetson Thor Sahnede

Nvidia, yazılım ve güçlü donanımı bir araya getirdiği "Humanoid", yani insansı robotlarını, Foxconn ile geliştirdiği ortaklıkla görücüye çıkarıyor. Jetson Thor adı verilen insansı robot platformu, ekran kartı ve yapay zekânın birleşip ete kemiğe büründüğü bir proje olarak dikkat çekiyor. Jetson serisi ile fiziksel yapay zekâ dönemine resmen girmiş bulunuyoruz. Platform daha şimdiden 7.000'den fazla müşteriye sahip ve pek çok endüstriyel alanda hizmet sağlıyor.

Jetson Thor Robotları Seri Üretime Geçiyor

Nvidia, Foxconn ile yaptığı anlaşma kapsamında humanoid robotların Kasım 2025'te ABD'de seri üretimine başlamayı planlıyor. Şirket, aynı üretim hattını Blackwell Ultra GB300 AI sunucularını üretmek için de kullanacak. Böylece hem bulut altyapısında hem de fiziksel robotlarda çifte bayram dönemi başlayacak. Jetson Thor robotları; sağlık, lojistik, hizmet ve üretim alanlarında boy gösterecek, hatta bu sektörleri kökünden değiştirecek. Zira pek çok yatırımcı, bu robotları gözüne kestirmiş durumda. Robotik sektörünün önümüzdeki yıllarda trilyon dolarlık bir pazara dönüşebileceği konuşuluyor.

Nvidia Jetson Thor İnsansı Robot Özellikleri

Nvidia'nın Jetson Thor robotları, birkaç katmanlı yazılım zincirinden oluşuyor. Donanım ve yazılımın tam entegre çalıştırıldığı sistemler, robotun temelinden finaline kadar gövde görevi görüyor. Jetson Thor'un her bir parçası, kendine has bir sorumluluğa sahip. Parçaların görev karşılıkları şöyle: