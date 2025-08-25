Teknoloji Devleri Sıraya Girdi: NVIDIA'dan Yeni Robot Beyni!

Yalnızca bilgisayarlarımız değil, artık robotlarımız da yapay zekâ ile güçleniyor. Bu alanda çığır açacak en önemli adımlardan biri ise bugün geldi. NVIDIA, fabrikalardan evlerimize kadar hayatın her alanında görev alacak yeni nesil robotlar için geliştirdiği Jetson Thor adlı yepyeni beyni tanıttı. İşte ayrıntılar...

NVIDIA’dan Jetson Thor: Robotların Yeni Beyni

NVIDIA, yapay zekâdaki yükselişini robotik dünyasına taşıyarak önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, Jetson AGX serisinin yeni nesli olan Jetson Thor’u tanıttı. Fiziksel yapay zekâ ve robotik uygulamalar için özel olarak geliştirilen bu modüller, sektörün geleceğine yön verecek nitelikte.

Yeni platform, NVIDIA’nın son teknoloji Blackwell GPU mimarisine sahip. Bir önceki nesil Jetson Orin’e göre 7,5 kat daha fazla yapay zekâ işlem gücü ve 3,5 kat daha yüksek enerji verimliliği sunuyor. Bu da yalnızca temel görevleri değil, aynı zamanda üretken yapay zekâ modellerini de sorunsuz çalıştırabilmesini sağlıyor. Bununla birlikte dil işleme, görsel algılama ve karmaşık analizler gibi görevlerde aynı anda yüksek performans gösterebilecek kapasiteye sahip.

NVIDIA CEO'su Jensen Huang, Jetson Thor’u milyonlarca geliştiricinin işini kolaylaştıracak bir dönüm noktası olarak tanımladı. Amazon, Meta, Agility Robotics ve Boston Dynamics gibi dev şirketler, şimdiden sıraya girdi.

NVIDIA, geliştiriciler için Jetson AGX Thor'u 3 bin 499 dolar fiyatla satışa sundu. Üretime hazır robotlara entegre edilecek Thor T5000 modülleri ise toptan alımlarda (minimum 1.000 adet) 2 bin 999 dolar birim fiyatla satılacak.

