NVIDIA'nın Ne Kadar Para Kazandığı Açıklandı! Geliri %78 Arttı

Geçtiğimiz günlerde RTX 5060 Ti ekran kartı ile gündeme gelen NVIDIA, kazanç raporunu paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi, 2025 mali yılının dördüncü çeyreğinde elde ettiği kazanç ile büyük bir başarının altına imza attı.

NVIDIA Kazancı ile Dudak Uçuklatıyor

NVIDIA, 2025 mali yılının dördüncü çeyreğinde yıllık yüzde 78 artış ile 39,3 milyar dolar kazandı. Şirket bir önceki çeyreğe kıyasla gelirini yüzde 12 oranında artırdı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise gelir 22,1 milyar dolar seviyesindeydi.

Teknoloji devinin dördüncü çeyrekte 38,05 milyar dolar kazanması bekleniyordu ancak şirket çok başarılı bir performans sergileyerek bu beklentinin üzerine çıktı. Şirketin net kârı bu dönemde yıllık yüzde 80 oranında arttı. Bununla beraber net kâr 22,1 milyar dolara yükseldi.

NVIDIA'nın net kârı geçtiğimiz yılın aynı döneminde 12,3 milyar dolar seviyesindeydi. Hisse başına kâr ise 49 sentti. Bu, 2025 mali yılının dördüncü çeyreğinde 89 sente yükseldi.

NVIDIA geçtiğimiz ay Apple'ı geçerek dünyanın en değerli şirketi ünvanının sahibi olmuştu. Daha sonra Apple tekrar zirveye yerleşmişti. Şu anda ilk sırada Apple, ikinci sırada NVIDIA, üçüncü sırada Microsoft bulunuyor. Microsoft'u Amazon ve Alphabet takip ediyor. Meta ise yedinci sırada yer alıyor.