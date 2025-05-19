Nvidia'dan PCIe'ye 14x Fark Attıran Teknoloji Bombası

Nvidia, Computex 2025'te yine sahneye damgasını vurdu. CEO Jensen Huang'ın sahneye çıkmasıyla başlayan sunumda, Blackwell Ultra ile birlikte öne çıkan en dikkat çekici yenilik, hiç şüphesiz NVLink Fusion oldu.

Bu çip, Nvidia'nın beşinci nesil özel silikon teknolojisi ve özellikle yapay zeka işlemleri için birlikte çalışan çipler arasında çok daha hızlı ve verimli veri akışı sağlamak amacıyla geliştirildi. Jensen Huang, konuşmasında veri merkezlerinin onlarca yıl sonra ilk kez tamamen yeniden tasarlanmak zorunda olduğuna parmak bastı.

PCIe Gen5'i Hızda 14'e Katlıyor

NVLink teknolojisi aslında yeni değil; Nvidia'nın GB200 sistemlerinde daha önce de kullanılmıştı. Ancak NVLink Fusion ile bant genişliği ciddi şekilde artırılmış.

Artık sistemler arası çift yönlü toplam 1.8 TB/s bant genişliği sunulabiliyor. Bu da PCIe Gen5'e göre tam 14 kat daha hızlı bir iletişim demek oluyor. Böylece büyük dil modellerini içeren karmaşık yapay zeka uygulamalarında çok daha düşük gecikme ve yüksek işlem verimliliği sağlıyor.

Teknoloji sadece çipten ibaret de değil. Ölçeklenebilir bir mimarinin parçası. Devasa veri merkezleri, kendi özel çiplerini bu sistemle entegre edebiliyor. Ayrıca Nvidia'nın CPU'ları, NVLink Switch'leri, ConnectX Ethernet kartları, BlueField veri işleme birimleri (DPU), Quantum ve Spectrum-X anahtarları da bu sistemle birlikte kullanılabiliyor. Böylece tek bir GPU'nun bile 800 Gb/s'ye kadar ağ bant genişliğiyle desteklenmesi mümkün oluyor.

Yapay Zeka Fabrikalarına Zemin Sağlıyor

Bitmedi; Mission Control adındaki yapılanmalar şu sıralar "AI Fabrikaları" olarak adlandırılıyor ve sistemleri tamamen otomatik hale getirebiliyor. NVLink Fusion hizmeti şu anda Nvidia'nın yanı sıra MediaTek, Marvell, Alchip, Astera Labs, Synopsys ve Cadence gibi teknoloji devleriyle birlikte kullanıma sunulmuş durumda.

Yakın gelecekte bu teknolojiye dayalı süper hızlı yapay zeka altyapıları hayatımıza daha da fazla girecek.