NVIDIA'nın DLSS 4 Rüzgarı: RTX Kartınız Varsa FPS'iniz Uçacak

Geçen yıl Unreal Engine 5 motoruyla çıkış yapan MechWarrior 5: Clans, 8 Mayıs'ta yayınlanacak Ghost Bear: Flash Storm DLC'siyle birlikte DLSS 4 Multi Frame Generation desteği alacak. Bu sayede özellikle RTX 50 serisi kartlara sahip oyuncular çok daha yüksek kare hızlarına ulaşabilecek.

Çıkış yaptığı gün NVIDIA'nın uygulaması üzerinden DLSS Super Resolution modelini manuel olarak DLSS 4'ün yeni transformer versiyonuna yükseltmek de mümkün olacak.

New World: Aeternum Yeni Sezona DLSS 4 ile Girecek

Amazon Games'in MMORPG'si New World: Aeternum, 13 Mayıs'ta başlayacak yeni sezonuyla birlikte DLSS 4 desteğine resmen kavuşacak. Coral Divide isimli yeni Outpost Rush haritası, Capture the Flag modu, yeni 3v3 arena, sezonluk etkinlikler ve dünyaya dağılmış geçici boss savaşları gibi birçok yenilik geliyor.

Oyun artık Steam'de varsayılan olarak DirectX 12 ile çalışacak ve DLSS 4 sayesinde hem görüntü kalitesi hem performans NVIDIA ekran kartlarında hissedilir şekilde artışa geçecek. Üstelik Spirit of the North 2 da çıkış gününde yani 9 Mayıs'ta direkt olarak DLSS 4 Multi Frame Generation desteğiyle gelecek.

DLSS 4 Oyunlarda Yeni Standart Olacak

Bu üç oyunun dışında da DLSS teknolojisi yavaş yavaş genişlemeye devam ediyor. Örneğin Bodycam kısa süre önce DLSS Super Resolution'a kavuştu ve yakında Frame Generation desteği de alacak. Lost Skies, Mandragora: Whispers of the Witch Tree ve Necrophosis gibi oyunlar da bu teknolojiyle görsel kaliteyi yukarı taşıyor.

DLSS 4 giderek daha fazla oyunda standart haline geliyor, bu net. Ve bu sistemin oyunlardaki yeni standart olacağı günler uzakta olmayabilir. Sizce başka hangi oyunlar DLSS 4 desteği olmalı? Yorumlarda buluşalım.