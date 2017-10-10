NVIDIA, Otonom Araçlara Güç Verecek Yeni Bilgisayarını Duyurdu

ABD merkezli grafik işlemci devi NVIDIA, yapay zeka destekli otonom araçlarda kullanılması amaçlanan yeni bilgisayarlarını duyurdu. 5.seviye otonom araçlarda kullanılacak olan bilgisayar, diğer seviyelerin iki kat üzerinde olmasıyla dikkat çekiyor.

Drive PX Pegasus ismiyle gelecek olan yeni bilgisayar, 5. seviye otonom araçlara güç verecek. Bu seviyede olan bir araç, pedal ve direksiyona gerek duymuyor. Ayrıca araba insan kontrolünden bağımsız olarak çalışıyor. Yeni bilgisayar saniyede 320 trilyon işlem gerçekleştiriyor ve bu sayı önceki nesile göre on kat daha yüksek seviyede.

Yeni geliştirilmiş bilgisayarda iki Xavier AI işlemci ve iki yeni nesil GPU bulunuyorken, ayrıca veri aktarımını hızlandıran Flexray ve birden fazla 10Gbit Ethernet sağlayıcısı da yer alıyor. 1TB kadar bir dahili hafıza barındıran sistem, kamera ve radar sensörleri konusunda da başarılı.

Ayrıca önceki sistemlere göre çok daha küçük ve hafif olan yeni bilgisayar, otonom araçların da ağırlığını azaltacak. Daha önceki bilgisayarlar aracın bagajında saklanıyorken, yeni sistem sadece bir plaka büyüklüğünde olduğu için araç içine monte edilebilecek.

2018 yılının ikinci döneminde şirketler tarafından NVIDIA’dan satın alınacak olan Pegasus, zaman içerisinde müşterilerle buluşacak.