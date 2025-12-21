PC Toplayacaklara Kötü Haber: Nvidia, RTX 5060 Ti Modelinin Üretimini Durdurabilir

Nvidia'nın aldığı son karar, yeni bilgisayar toplamayı planlayan kullanıcıları hayal kırıklığına uğratacak. Yapay zeka şirketlerinin artan taleplerini karşılamak amacıyla operasyonlarında köklü değişikliklere giden şirket, RTX 5060 Ti modelinden vazgeçme kararı aldı.

Ortaya çıkan iddialara göre Nvidia, 16 GB bellekli RTX 5060 Ti'ın üretimini tamamen durdurmayı planlıyor.

Nvidia, 16 GB'lık RTX 5060 Ti Üretimini Durdurabilir

Nvidia'nın RTX 5060 Ti'ın 16 GB versiyonunun üretimini durdurabileceği iddia ediliyor. Bu iddiaların doğru çıkması halinde, mevcut stoklar tükendiğinde sadece 8 GB'lık model satışta kalacak.

Nvidia'nın 16 GB RTX 5060 Ti üretimini durdurma kararı iki temel nedene dayanıyor. Bunlardan ilki VRAM fiyatlarındaki artış. Piyasa koşulları maliyetleri yukarı çekince şirket, üretimi tamamen durdurmayı tercih etti.

İkinci ve belki daha önemli neden ise yapay zeka GPU'larına odaklanma stratejisi. Nvidia, OpenAI ve Meta gibi devlerden yüzlerce milyar dolar gelir elde ediyor. Oyuncu ekran kartları üretmek yerine bu sektöre yoğunlaşmak, şirket için çok daha kazançlı bir seçenek.

Aslında bu karar sürpriz değil. Kısa bir süre önce Nvidia'nın üretimde bazı değişiklikler yapacağı ortaya çıkmıştı. Hatta şirketin üretimi veri merkezi GPU'larına yer açmak için yüzde 30 azaltacağı iddiaları bile vardı.

Şimdi merak edilen ise RTX 5060 Ti üretimini durdurma kararının yüzde 30'luk üretim azaltma planının içinde olup olmadığı. Eğer bu bir başka planın parçasıysa oyuncuları çok daha zor günler bekliyor demektir.